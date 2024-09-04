Услуги ЖКХ в РФ подорожали в два раза

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Так, женщина из Новой Москвы рассказала, что цена в квитанции за газ выросла почти до 500 рублей, при этом в июне стоимость была 160 рублей. А общая стоимость за все коммунальные услуги увеличилась с 4,5 тысячи до 9 882 рубля.
Аналогичная ситуация с ростом цен на ЖКХ наблюдается также в Костроме. При этом Санкт-Петербург повышений тарифов избежал из-за проводящихся выборов губернатора, пишут «Новые известия».
По мнению специалистов, федеральные власти таким образом дали властям регионов «улучшить положение». У регионов есть возможность обратиться в ФАС и в тарифную службу. В случае, если будут жалобы на материальное положение, главы областей получат некоторые послабления.
Также правительство отменило ограничение в пять процентов от общей оплаты воды, света, отопления в подъездах и других услуг. В связи с этим цены резко взлетели. Общественные деятели призывают россиян перестать оплачивать огромные суммы, указанные в квитанциях, а добиваться, чтобы цены снизили.
Напомним, в Свердловской области тарифы на электроэнергию увеличились с 1 июля 2024 года. В том числе цены подорожали на общедомовое электроснабжение.