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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Услуги ЖКХ в РФ подорожали в два раза

Услуги ЖКХ в РФ подорожали в два раза

4 сентября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
В России стали в два раза дороже жилищно-коммунальные услуги. Цены, вопреки обещаниям властей, выросли более, чем на 16%.

Так, женщина из Новой Москвы рассказала, что цена в квитанции за газ выросла почти до 500 рублей, при этом в июне стоимость была 160 рублей. А общая стоимость за все коммунальные услуги увеличилась с 4,5 тысячи до 9 882 рубля.

Аналогичная ситуация с ростом цен на ЖКХ наблюдается также в Костроме. При этом Санкт-Петербург повышений тарифов избежал из-за проводящихся выборов губернатора, пишут «Новые известия».

По мнению специалистов, федеральные власти таким образом дали властям регионов «улучшить положение». У регионов есть возможность обратиться в ФАС и в тарифную службу. В случае, если будут жалобы на материальное положение, главы областей получат некоторые послабления.

Также правительство отменило ограничение в пять процентов от общей оплаты воды, света, отопления в подъездах и других услуг. В связи с этим цены резко взлетели. Общественные деятели призывают россиян перестать оплачивать огромные суммы, указанные в квитанциях, а добиваться, чтобы цены снизили.

Напомним, в Свердловской области тарифы на электроэнергию увеличились с 1 июля 2024 года. В том числе цены подорожали на общедомовое электроснабжение.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Деньги#Стоимость#ЖКХ#Тарифы#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Подорожание#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Повышение тарифов
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