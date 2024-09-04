Услуги ЖКХ в РФ подорожали в два раза

Так, женщина из Новой Москвы рассказала, что цена в квитанции за газ выросла почти до 500 рублей, при этом в июне стоимость была 160 рублей. А общая стоимость за все коммунальные услуги увеличилась с 4,5 тысячи до 9 882 рубля.