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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Алапаевске прокуратура защитила захоронения героев Второй мировой войны

В Алапаевске прокуратура защитила захоронения героев Второй мировой войны

4 сентября 2024, 14:04
Фото: 1MI
В Алапаевске прокуратура выяснила, что захоронения участников Великой Отечественной войны не были поставлены на централизованный учёт в Министерстве обороны. Это могло привести к разрушению могил.

Прокуратура выяснила, что в Алапаевском районе в селе Нижние Серги есть два захоронения героев Великой Отечественной войны. Такие объекты являются культурным наследием Российской Федерации и подлежат специальному учёту в Министерстве обороны, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако на учете захоронения не состояли, что могло привести к их уничтожению. Благодаря вмешательству прокуратуры захоронения получили соответствующий статус.

Напомним, что в Екатеринбурге обманули 99-летнего пенсионера на 300 тысяч рублей.

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#Вадим Бредников#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Ветераны#Память#Захоронение#Могилы#Екатеринбург#Культурное наследие
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