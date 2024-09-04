В Алапаевске прокуратура защитила захоронения героев Второй мировой войны

Прокуратура выяснила, что в Алапаевском районе в селе Нижние Серги есть два захоронения героев Великой Отечественной войны. Такие объекты являются культурным наследием Российской Федерации и подлежат специальному учёту в Министерстве обороны, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.