В Алапаевске прокуратура защитила захоронения героев Второй мировой войны

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Прокуратура выяснила, что в Алапаевском районе в селе Нижние Серги есть два захоронения героев Великой Отечественной войны. Такие объекты являются культурным наследием Российской Федерации и подлежат специальному учёту в Министерстве обороны, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Однако на учете захоронения не состояли, что могло привести к их уничтожению. Благодаря вмешательству прокуратуры захоронения получили соответствующий статус.
Напомним, что в Екатеринбурге обманули 99-летнего пенсионера на 300 тысяч рублей.