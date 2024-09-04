В Екатеринбурге на 8 улицах запретят парковку

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Знаки появятся на 8 разных улицах Екатеринбурга. Знаки поставят в наиболее подверженных ДТП местам. Установка знаков, запрещающих парковку в таких местах, позволит уменьшить количество аварий, сообщают в администрации Екатеринбурга.
Однако, чиновники не сообщают, когда именно начнут действовать запреты.
Напомним, что один из автоэкспертов рассказал, кто виноват в постоянных авариях и как сократить их количество.