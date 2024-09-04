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Published Сегодня, 08:20

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В Екатеринбурге на 8 улицах запретят парковку

В Екатеринбурге на 8 улицах запретят парковку

4 сентября 2024, 08:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мэрия поручила запретить парковку на 8 улицах города для обеспечения безопасности.

Знаки появятся на 8 разных улицах Екатеринбурга. Знаки поставят в наиболее подверженных ДТП местам. Установка знаков, запрещающих парковку в таких местах, позволит уменьшить количество аварий, сообщают в администрации Екатеринбурга.

Однако, чиновники не сообщают, когда именно начнут действовать запреты.

На ул.Раевского, от ул. Блюхера до ул. КомвузовскойНа ул.Раевского, от ул. Блюхера до ул. Комвузовской
На ул. Белинского, от ул. Большакова до ул. ТверитинаНа ул. Белинского, от ул. Большакова до ул. Тверитина
На ул. Красноуфимской, от ул. Репина до ул. ВикуловаНа ул. Красноуфимской, от ул. Репина до ул. Викулова
На ул. Красных Зорь, от ул. Торфорезов до ул. РабочихНа ул. Красных Зорь, от ул. Торфорезов до ул. Рабочих
На Мельковском переулке, от проспекта Космонавтов до ул. АрмавирскойНа Мельковском переулке, от проспекта Космонавтов до ул. Армавирской
На ул. Евгения Савкова, от ул. Косотурской до ул. ХрустальногорскойНа ул. Евгения Савкова, от ул. Косотурской до ул. Хрустальногорской
На ул. Алтайской, от ул. Рощинской до ул. ЯкутскойНа ул. Алтайской, от ул. Рощинской до ул. Якутской
На ул. Расковой, от ул. Хасановской до ул. Советских женщинНа ул. Расковой, от ул. Хасановской до ул. Советских женщин
На ул.Раевского, от ул. Блюхера до ул. Комвузовской
Фото: tagilcity.ru

Напомним, что один из автоэкспертов рассказал, кто виноват в постоянных авариях и как сократить их количество.

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