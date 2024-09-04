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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Екатеринбурге силовики занялись свалкой с опасными медотходами рядом с аэропортом

В Екатеринбурге силовики занялись свалкой с опасными медотходами рядом с аэропортом

4 сентября 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге выяснили, кому принадлежит земельный участок, на котором разрослась несанкционированная свалка. Хозяином оказался подследственный за преступления с землей.

После многочисленных обращений регионального экологического общества во все инстанции о том, что у аэропорта возникла стихийная свалка, которая постоянно разрастается и занимает новые территории, чем наносит непоправимый вред экологии области, власти занялись этим вопросом.

После обследования свалки, был найден хозяин данного участка земли. Им оказался Вадим Лукач. В данный момент мужчина находится под следствием из-за других участков земли, с которыми он провернул мошенническую схему.

В июле этого года суд уже постановил убрать свалку, однако он проигнорировал данное решение. После завершения расследования будет озвучен ущерб, который данный гражданин нанес природе, рассказали в пресс-службе регионального экологического общества.

Ранее незаконная свалка с опасными отходами обнаружена в Екатеринбурге около Кольцово.

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура проверила незаконную свалку медотходов
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#Екатерина Смирнова#Общество#Экология#Суд#Силовики#Екатеринбург#Свалка#Инцидент
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