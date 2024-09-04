В Екатеринбурге силовики занялись свалкой с опасными медотходами рядом с аэропортом

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
После многочисленных обращений регионального экологического общества во все инстанции о том, что у аэропорта возникла стихийная свалка, которая постоянно разрастается и занимает новые территории, чем наносит непоправимый вред экологии области, власти занялись этим вопросом.
После обследования свалки, был найден хозяин данного участка земли. Им оказался Вадим Лукач. В данный момент мужчина находится под следствием из-за других участков земли, с которыми он провернул мошенническую схему.
В июле этого года суд уже постановил убрать свалку, однако он проигнорировал данное решение. После завершения расследования будет озвучен ущерб, который данный гражданин нанес природе, рассказали в пресс-службе регионального экологического общества.
Ранее незаконная свалка с опасными отходами обнаружена в Екатеринбурге около Кольцово.