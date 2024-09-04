В Нижнем Тагиле дети повредили дверь и капот автомобиля

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
3 сентября около 19 часов вечера в Нижнем Тагиле во дворе дома № 28 по улице Каспийской трое неизвестных мальчиков повредили капот и помяли водительскую дверь припаркованного во дворе автомобиля.
Житель Нижнего Тагила в соцсетях представился как владелец поврежденной машины. К своему посту мужчина приложил фото предполагаемых вандалов.
Очевидцы происшествия сообщают, что мальчики были одеты в камуфляжную одежду. Владелец автомобиля уже обратился в полицию и планирует подать заявление. Всех, кто узнал этих детей или имеет какую-либо информацию об инциденте, просят связаться с правоохранительными органами.