tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Нижнем Тагиле ищут детей повредивших чужую машину

В Нижнем Тагиле дети повредили дверь и капот автомобиля

4 сентября 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле ищут детей повредивших чужую машину

В Нижнем Тагиле разыскивают родителей детей, которых подозревают в повреждении чужого автомобиля. По словам владельца пострадавшей машины, дети повредили капот и помяли водительскую дверь.

3 сентября около 19 часов вечера в Нижнем Тагиле во дворе дома № 28 по улице Каспийской трое неизвестных мальчиков повредили капот и помяли водительскую дверь припаркованного во дворе автомобиля.

Житель Нижнего Тагила в соцсетях представился как владелец поврежденной машины. К своему посту мужчина приложил фото предполагаемых вандалов.

Очевидцы происшествия сообщают, что мальчики были одеты в камуфляжную одежду. Владелец автомобиля уже обратился в полицию и планирует подать заявление. Всех, кто узнал этих детей или имеет какую-либо информацию об инциденте, просят связаться с правоохранительными органами.

Фото: Старатель | Нижний Тагил
Читайте также:
Спасенный малыш: история о неравнодушии жителей Нижнего ТагилаВ Невьянске на старом кладбище разрушены десятки могил
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Полиция#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности
Сегодня, 10:48
В Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножом
Сегодня, 12:20
В «Центре защиты населения» Нижнего Тагила появилась новая машина «ГАЗель»
Сегодня, 06:50
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении
Сегодня, 11:56
Пьяные компании во дворах Нижнего Тагила: что делать и как предотвращать попойки?
Сегодня, 06:03
На подростков-мигрантов в Екатеринбурге возбудили дело из-за нападений на людей
Сегодня, 07:22