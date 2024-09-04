В Нижнем Тагиле дети повредили дверь и капот автомобиля

Очевидцы происшествия сообщают, что мальчики были одеты в камуфляжную одежду. Владелец автомобиля уже обратился в полицию и планирует подать заявление. Всех, кто узнал этих детей или имеет какую-либо информацию об инциденте, просят связаться с правоохранительными органами.