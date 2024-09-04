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Posted 4 сентября, 13:11

Published 4 сентября, 13:11

Modified 4 сентября, 13:13

Updated 4 сентября, 13:13

В Нижнем Тагиле назвали дату избрания меры пресечения обвиняемому в убийстве девочки

В Нижнем Тагиле назвали дату избрания меры пресечения обвиняемому в убийстве девочки

4 сентября 2024, 13:11
Фото: 1MI.
Сюжет
В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
В Нижнем Тагиле 5 сентября пройдет заседание суда для назначения меры пресечения обвиняемому в убийстве 11-летней девочки.

5 сентября состоится судебное заседание для избрания меры пресечения для Владимира А., которого обвиняют в убийстве 11-летней девочки.

Само заседание будет закрытым ввиду его непростой темы. Провозглашение судебного акта будет открытым, сообщают в пресс-службе Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

Напомним, что Владимира А., обвиняют в убийстве 11-летней Анастасии Якина. Сначала девочку считали пропавшей, но позже выяснилось, что ее тело было спрятано в подвале дома, где она жила со своим отцом.

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении
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