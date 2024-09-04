В Нижнем Тагиле назвали дату избрания меры пресечения обвиняемому в убийстве девочки

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Updated Сегодня, 13:13
5 сентября состоится судебное заседание для избрания меры пресечения для Владимира А., которого обвиняют в убийстве 11-летней девочки.
Само заседание будет закрытым ввиду его непростой темы. Провозглашение судебного акта будет открытым, сообщают в пресс-службе Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.
Напомним, что Владимира А., обвиняют в убийстве 11-летней Анастасии Якина. Сначала девочку считали пропавшей, но позже выяснилось, что ее тело было спрятано в подвале дома, где она жила со своим отцом.