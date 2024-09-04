tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Нижнем Тагиле назвали дату избрания меры пресечения обвиняемому в убийстве девочки

В Нижнем Тагиле назвали дату избрания меры пресечения обвиняемому в убийстве девочки

4 сентября 2024, 13:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 5 сентября пройдет заседание суда для назначения меры пресечения обвиняемому в убийстве 11-летней девочки.

5 сентября состоится судебное заседание для избрания меры пресечения для Владимира А., которого обвиняют в убийстве 11-летней девочки.

Само заседание будет закрытым ввиду его непростой темы. Провозглашение судебного акта будет открытым, сообщают в пресс-службе Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

Напомним, что Владимира А., обвиняют в убийстве 11-летней Анастасии Якина. Сначала девочку считали пропавшей, но позже выяснилось, что ее тело было спрятано в подвале дома, где она жила со своим отцом.

Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножомВ Нижнем Тагиле отец 11-летней девочки высказался о подозреваемомПоявились новые подробности о подозреваемом в убийстве девочки в Нижнем Тагиле
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Суд#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Убийство ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент#В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
Подпишитесь
«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности
Сегодня, 10:48
В Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножом
Сегодня, 12:20
В «Центре защиты населения» Нижнего Тагила появилась новая машина «ГАЗель»
Сегодня, 06:50
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступлении
Сегодня, 11:56
Пьяные компании во дворах Нижнего Тагила: что делать и как предотвращать попойки?
Сегодня, 06:03
На подростков-мигрантов в Екатеринбурге возбудили дело из-за нападений на людей
Сегодня, 07:22