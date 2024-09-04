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В Нижнем Тагиле отец 11-летней девочки высказался о подозреваемом

В Нижнем Тагиле отец 11-летней девочки высказался о подозреваемом

4 сентября 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле погибшей отец 11-летней девочки, рассказал, что думает о подозреваемом.

Убитый горем Александр Якин, который месяц назад потерял жену, а теперь и дочь, рассказал «КП-Екатеринбург», что ему не дают никакой информации по поводу погибшей дочери. Об подозреваемом он высказался крайне резко, сказал, что хотел бы собственноручно его убить.

Напомним, что пропавшую Анастасию Якину искали более 140 человек. В итоге ее тело нашли в подвале дома, где она жила. Подозреваемый в день убийства уехал в Москву, там его и поймали.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Убийство ребенка#18+#Екатеринбург#Инцидент#В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
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