В Нижнем Тагиле отец 11-летней девочки высказался о подозреваемом

Убитый горем Александр Якин, который месяц назад потерял жену, а теперь и дочь, рассказал «КП-Екатеринбург», что ему не дают никакой информации по поводу погибшей дочери. Об подозреваемом он высказался крайне резко, сказал, что хотел бы собственноручно его убить.