В Нижнем Тагиле отец 11-летней девочки высказался о подозреваемом

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Убитый горем Александр Якин, который месяц назад потерял жену, а теперь и дочь, рассказал «КП-Екатеринбург», что ему не дают никакой информации по поводу погибшей дочери. Об подозреваемом он высказался крайне резко, сказал, что хотел бы собственноручно его убить.
Напомним, что пропавшую Анастасию Якину искали более 140 человек. В итоге ее тело нашли в подвале дома, где она жила. Подозреваемый в день убийства уехал в Москву, там его и поймали.