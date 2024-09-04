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В Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножом

В Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножом

4 сентября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле Александр Якин, отец убитой 11-летней Анастасии Якиной, пришел на следственный эксперимент с ножом.

Во время проведения мероприятий по установлению того, как именно подозреваемый Владимир А. загубил девочку, убитый горем отец пришел с ножом, сообщает URA.RU.

Мужчина ревел и кричал, что хочет прикончить подозреваемого. Полицейские смогли его вразумить.

Напомним, что подозреваемый в убийстве 11-летней Анастасии Якиной Владимир А. сознался в содеянном. Он убил девочку и спрятал ее тело в подвале, а позже пытался скрыться.

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