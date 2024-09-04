В Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножом

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Во время проведения мероприятий по установлению того, как именно подозреваемый Владимир А. загубил девочку, убитый горем отец пришел с ножом, сообщает URA.RU.
Мужчина ревел и кричал, что хочет прикончить подозреваемого. Полицейские смогли его вразумить.
Напомним, что подозреваемый в убийстве 11-летней Анастасии Якиной Владимир А. сознался в содеянном. Он убил девочку и спрятал ее тело в подвале, а позже пытался скрыться.