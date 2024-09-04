В Свердловской обрасти неизвестные вывезли вольф-шпица в лес и бросили умирать

Собаку нашли под Режем местные жители. Пес сидел на одном месте и не двигался. Сначала свердловчане подумали, что это маленький щенок, так как животное маленького размера. Но зоозащитники объяснили, что это старенькая собачка, у нее уже стерты зубы.