В Свердловской обрасти неизвестные вывезли вольф-шпица в лес и бросили умирать

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Собаку нашли под Режем местные жители. Пес сидел на одном месте и не двигался. Сначала свердловчане подумали, что это маленький щенок, так как животное маленького размера. Но зоозащитники объяснили, что это старенькая собачка, у нее уже стерты зубы.
Четвероногое оставили в одиночестве погибать из-за его возраста.
Неравнодушные люди отвезли его в передержку. Волонтеры провели ему необходимое обследование и процедуры. Пес оказался на редкость терпеливым и дружелюбным. У него есть травма на шее.
Волонтеры предлагают желающим забрать животное на доживание или стать его опекуном, пишет Е1.
Ранее водитель искалечил собаку и бросил ее умирать в Екатеринбурге.