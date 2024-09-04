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Updated Сегодня, 05:46

В Свердловской обрасти вольф-шпица от смерти спасли неравнодушные люди

В Свердловской обрасти неизвестные вывезли вольф-шпица в лес и бросили умирать

4 сентября 2024, 05:44
Фото: 1MI

В Свердловской обрасти вольф-шпица от смерти спасли неравнодушные люди

В Свердловской обрасти неизвестные отвезли собаку в лес и оставили там погибать.

Собаку нашли под Режем местные жители. Пес сидел на одном месте и не двигался. Сначала свердловчане подумали, что это маленький щенок, так как животное маленького размера. Но зоозащитники объяснили, что это старенькая собачка, у нее уже стерты зубы.

Четвероногое оставили в одиночестве погибать из-за его возраста.

Неравнодушные люди отвезли его в передержку. Волонтеры провели ему необходимое обследование и процедуры. Пес оказался на редкость терпеливым и дружелюбным. У него есть травма на шее.

Волонтеры предлагают желающим забрать животное на доживание или стать его опекуном, пишет Е1.

Ранее водитель искалечил собаку и бросил ее умирать в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Собака#Животное#Екатеринбург#Инцидент
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