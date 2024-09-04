В «Центре защиты населения» Нижнего Тагила появилась новая машина «ГАЗель»

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Во время вручения нового транспорта прошла церемония вручения ключей, в которой принял участие мэр города Владислав Пинаев, рассказали в группе ВКонтакте нижнетагильской организации.
Центру вручили новую служебную машину «ГАЗель», а также еще один квадроцикл для поисковых работ и ликвидаций возгораний. Транспортные средства соответствуют необходимым требованиям. Также оборудование позволит организовать надежную связь в полевых условиях.
Напомним, мэрия Нижнего Тагила объявила закупку на два автомобиля для нужд. Начальная цена — более четырех миллионов.