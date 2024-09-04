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В «Центре защиты населения» Нижнего Тагила появилась новая машина «ГАЗель»

В «Центре защиты населения» Нижнего Тагила появилась новая машина «ГАЗель»

4 сентября 2024, 06:50
Фото: МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле в МБУ «Центр защиты населения» поступил новый служебный транспорт взамен на старый автомобиль, который служил более 15 лет.

Во время вручения нового транспорта прошла церемония вручения ключей, в которой принял участие мэр города Владислав Пинаев, рассказали в группе ВКонтакте нижнетагильской организации.

Центру вручили новую служебную машину «ГАЗель», а также еще один квадроцикл для поисковых работ и ликвидаций возгораний. Транспортные средства соответствуют необходимым требованиям. Также оборудование позволит организовать надежную связь в полевых условиях.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила объявила закупку на два автомобиля для нужд. Начальная цена — более четырех миллионов.

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