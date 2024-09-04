В ВТБ перешли 2 млн активных розничных клиентов «Открытия»

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
На сегодняшний день в ВТБ уже поступило 85% розничного кредитного портфеля, включая потребительские кредиты, ипотечные и автокредиты. Эту информацию озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на форуме ВЭФ-2024.
Суммарный объем портфелей кредитов розничного бизнеса, переходящих к ВТБ, достиг 658 млрд рублей. До конца текущего года банк планирует дополнительно осуществить передачу авто-, ипотечных и потребительских кредитов на сумму еще в 110 млрд рублей. В ходе интеграции клиенты «Открытия» уже перевели в ВТБ свои сбережения на сумму 842 млрд рублей, что составляет 78% от общего объема. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Как отметил Георгий Горшков, процесс активной интеграции розничных клиентов «Открытия» начался всего несколько месяцев назад и уже фактически достиг своего экватора, поскольку более 2 млн клиентов теперь обслуживаются в ВТБ. Он добавил, что данный проект является самым масштабным в российском банковском секторе и его финальная стадия запланирована на осень. В четвертом квартале ВТБ завершит процесс перевода всех кредитных обязательств клиентов, что позволит закончить интеграцию и в декабре приступить к объединению с банком РНКБ, подчеркнул Горшков.