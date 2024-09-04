В ВТБ перешли 2 млн активных розничных клиентов «Открытия»

Как отметил Георгий Горшков, процесс активной интеграции розничных клиентов «Открытия» начался всего несколько месяцев назад и уже фактически достиг своего экватора, поскольку более 2 млн клиентов теперь обслуживаются в ВТБ. Он добавил, что данный проект является самым масштабным в российском банковском секторе и его финальная стадия запланирована на осень. В четвертом квартале ВТБ завершит процесс перевода всех кредитных обязательств клиентов, что позволит закончить интеграцию и в декабре приступить к объединению с банком РНКБ, подчеркнул Горшков.