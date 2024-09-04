Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов России

«Похолодание будет и очень заметное, но явным образом скажется, прежде всего, на Урале и Приволжском федеральном округе. В Приволжском федеральном округе почти повсеместно заморозки, начиная от Кировской области до Оренбургской и Башкортостана», — отметил эксперт.