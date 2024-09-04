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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов России

4 сентября 2024, 16:33
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о заметном похолодании в ряде регионов страны.

«Похолодание будет и очень заметное, но явным образом скажется, прежде всего, на Урале и Приволжском федеральном округе. В Приволжском федеральном округе почти повсеместно заморозки, начиная от Кировской области до Оренбургской и Башкортостана», — отметил эксперт.

Кроме того, заморозки ожидаются в самых густонаселённых районах юго-западной Сибири, предупредил собеседник RT.

«Такие явные, очевидные признаки настоящей осени», — подчеркнул синоптик.

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