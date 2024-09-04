Водитель въехал в столб ЛЭП на трассе Серов — Ивдель

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 03:19
Автомобилист, ехавший на высокой скорости, не справился с управлением и влетел в столб электропередачи, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате аварии погибла женщина, сидевшая на пассажирском сиденье. Ее не стало на месте ЧП до приезда врачей. В ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.
Напомним, 31 августа 2024 года на трассе под Невьянском водитель фургона столкнулся с КАМАЗом, вследствие чего скончался.