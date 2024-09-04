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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Жители Каменска-Уральского пожаловались на отказ врачей в помощи пациентам

Жители Каменска-Уральского пожаловались на отказ врачей в помощи пациентам

4 сентября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском местные жители пожаловались на то, что сотрудники больницы №5 отказывают пациентам в помощи.

Так, по словам очевидца, месяц назад врачи не хотели оказывать помощь мужчине, которого привезли на скорой с признаками инсульта — параличом и затрудненной речью, решив, что он пьяный, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Его госпитализировали только после того, как приехали его родственники. Сейчас у пациента остается неподвижной левая часть тела, однако сотрудники не признают проблему и продолжают утверждать, что он был в нетрезвом состоянии.

Напомним, жители Туринска обвинили врачей в халатном отношении к пациентам, вследствие чего они умерли.

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