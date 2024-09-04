Жители Каменска-Уральского пожаловались на отказ врачей в помощи пациентам

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Так, по словам очевидца, месяц назад врачи не хотели оказывать помощь мужчине, которого привезли на скорой с признаками инсульта — параличом и затрудненной речью, решив, что он пьяный, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Его госпитализировали только после того, как приехали его родственники. Сейчас у пациента остается неподвижной левая часть тела, однако сотрудники не признают проблему и продолжают утверждать, что он был в нетрезвом состоянии.
Напомним, жители Туринска обвинили врачей в халатном отношении к пациентам, вследствие чего они умерли.