Жители нескольких улиц в Нижнем Тагиле пожаловались на черную воду из крана

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
3 августа вода на улицах Садовая, Заводская, Красногвардейская, Октябрьской Революции и Невьянском переулке отсутствовала.
В «Водоканале» пояснили, что во время дорожных работ на улице Октябрьской революции рабочие пробили водовод. В результате несколько близлежащих улиц остались без воды.
4 сентября вода в домах вновь появилась около 15.30. Однако она имеет черный цвет.
После ремонтных работ всегда грязная бежит. Когда пробежит все грязь, что в трубы попала, тогда и будет чистая, — рассказали изданию TagilCity.ru в водоканале.
Ранее жители домов и детский сад в Верхней Салде остались без воды из-за аварии.