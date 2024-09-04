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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Нижнем Тагиле из кранов течет черная вода

Жители нескольких улиц в Нижнем Тагиле пожаловались на черную воду из крана

4 сентября 2024, 12:26
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле из кранов течет черная вода

Жители Нижнего Тагила пожаловались на черную воду из крана в своих домах. Причиной стали дорожные работы.

3 августа вода на улицах Садовая, Заводская, Красногвардейская, Октябрьской Революции и Невьянском переулке отсутствовала.

В «Водоканале» пояснили, что во время дорожных работ на улице Октябрьской революции рабочие пробили водовод. В результате несколько близлежащих улиц остались без воды.

4 сентября вода в домах вновь появилась около 15.30. Однако она имеет черный цвет.

После ремонтных работ всегда грязная бежит. Когда пробежит все грязь, что в трубы попала, тогда и будет чистая, — рассказали изданию TagilCity.ru в водоканале.

Ранее жители домов и детский сад в Верхней Салде остались без воды из-за аварии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Вода#Ремонт#Грязная вода#Екатеринбург
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