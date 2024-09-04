Жители села под Каменском-Уральским пожаловались на нашествие мух

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
По словам жителей села, их атаковали мухи из-за того, что с птицефабрики вывозят птичий помет в поля, которые находятся около населенного пункта. Из-за этого насекомые проникают в жилые дома, школу, садик и другие здания, пишет Ура.ру.
На птицефабрике отметили, что вывоз помета производится в соответствии с установленными нормами и с соблюдением безопасности. Сельчане намерены обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Напомним, в Екатеринбурге на складе Ozon появились крысы. Одна из них приехала с товаром на пункт выдачи и прогрызла коробку с молоком, из-за чего оно залило стеллаж.