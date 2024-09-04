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Жители села под Каменском-Уральским пожаловались на нашествие мух

Жители села под Каменском-Уральским пожаловались на нашествие мух

4 сентября 2024, 04:53
Фото: Ура.ру
В селе Сосновское под Каменском-Уральском появилось множество мух. Местные жители считают, что насекомые появились из-за птицефабрики, которая находится рядом.

По словам жителей села, их атаковали мухи из-за того, что с птицефабрики вывозят птичий помет в поля, которые находятся около населенного пункта. Из-за этого насекомые проникают в жилые дома, школу, садик и другие здания, пишет Ура.ру.

На птицефабрике отметили, что вывоз помета производится в соответствии с установленными нормами и с соблюдением безопасности. Сельчане намерены обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Напомним, в Екатеринбурге на складе Ozon появились крысы. Одна из них приехала с товаром на пункт выдачи и прогрызла коробку с молоком, из-за чего оно залило стеллаж.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Экология#Село#Птицефабрика#Антисанитария#ЧП#Жители#Насекомые#18+#Екатеринбург#Мухи#Инцидент
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