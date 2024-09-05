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18 спортзалов и площадок в школах Среднего Урала обновились к началу учебного года

18 спортзалов и площадок в школах Среднего Урала обновились к началу учебного года

5 сентября 2024, 06:55
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
В восемнадцати городских и сельских школах Свердловской области к 1 сентября реконструировали спортивные залы и построили многофункциональные площадки. Общая сумма затрат на эти цели при содействии губернатора Евгения Куйвашева превысила 400 миллионов рублей.

Выполненные в учебных заведениях региона работы ориентированы на создание комфортных и современных условий для занятий физической культурой и спортом, соответствующих стандартам и отвечающих задачам национального проекта «Образование». Так, в рамках модернизационных мероприятий обновленная инфраструктура появилась в сельских школах Байкалово, Краснополье, Покровское, Кировское, Ключики, Завьяловское, а также в населенном пункте Половинный. Помимо самих спортзалов, в образовательных учреждениях провели реконструкцию раздевалок, душевых, туалетных комнат и приобрели новый инвентарь. Заниматься физкультурой в новых условиях теперь будут порядка двух тысяч школьников.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Примечательно, что в новом учебном году в 11 школах будут оборудованы спортивные площадки и школьные стадионы. Уже открылись локации для уличных занятий физкультурой в школах Екатеринбурга, Богдановича и Новой Ляли. Модернизированные площадки с футбольными, баскетбольными и волейбольными полями, зонами для сдачи нормативов ГТО и беговыми дорожками скоро откроются в учреждениях Красноуральска, Нижней Салды, Режа, поселков Покровское, Знаменское, Ис и Троицкое.

В Нижнем Тагиле, например, в школе №44 после глобальной реконструкции открылось новое многофункциональное пространство. Задача коллектива на ближайшее будущее — организовать новые секции и привлечь еще больше участников в движение ГТО. Строительство этой спортивной площадки реализовано также в рамках программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2027 года». Теперь здесь обустроены места для игры в волейбол и баскетбол, место для воркаута, полоса препятствий для сдачи норм ГТО и начальной военной подготовки. Строители смонтировали и футбольное поле с искусственной травой. На стадионе оборудованы трибуны с удобными креслами и система освещения.

За последние 10 лет в более чем двух сотнях общеобразовательных областных организациях отремонтированы спортивные залы и вспомогательные помещения. В 94 школах оборудованы спортивные площадки. Создание современной инфраструктуры и формирование педагогических кадров в сельских школах и в школах малых городов — одно из важнейших направлений системы образования, — подчеркнул министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Подобные мероприятия обеспечивают не только полноценное выполнение образовательных программ, но и позволяют увеличить охват школьников, занимающихся спортом во внеурочное время.

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Правительство региона ведет большую работу по созданию комфортных условий для учебы: строит современные школы, проводит капитальные ремонты действующих объектов, укрепляет материально-техническую базу общеобразовательных учреждений, техникумов и колледжей, обеспечивает внедрение новых технологий и методик в образовании. Реализация двух региональных программ способствует в том числе выполнению задач национального проекта «Образование». Среди них: «Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2027 года» и «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года».

Основными целями этих программ являются:

  • Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области,
  • Создание условий для сохранения здоровья и развития детей,
  • Подготовка рабочих и инженерных кадров, удовлетворяющих текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области.

Особое внимание мы уделяем качеству образования и воспитательной работе. Нам важно, чтобы наши дети росли гармонично развитыми личностями, становились достойными гражданами России, с уважением относились к истории и культуре своей страны, — пояснял ранее Евгений Куйвашев.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

На сегодняшний день в Свердловской области работают около 80 тысяч учителей, воспитателей и наставников. В новом учебном году за школьные парты сели 568 тысяч ребят, в том числе, свыше 50 тысяч первоклассников. По программам среднего профессионального образования к обучению приступили 125 тысяч студентов колледжей и техникумов.

Ранее сообщалось о поручении Евгения Куйвашева отремонтировать здание Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса.

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