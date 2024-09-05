18 спортзалов и площадок в школах Среднего Урала обновились к началу учебного года

В Нижнем Тагиле, например, в школе №44 после глобальной реконструкции открылось новое многофункциональное пространство. Задача коллектива на ближайшее будущее — организовать новые секции и привлечь еще больше участников в движение ГТО. Строительство этой спортивной площадки реализовано также в рамках программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2027 года». Теперь здесь обустроены места для игры в волейбол и баскетбол, место для воркаута, полоса препятствий для сдачи норм ГТО и начальной военной подготовки. Строители смонтировали и футбольное поле с искусственной травой. На стадионе оборудованы трибуны с удобными креслами и система освещения.