Банк «Открытие»: Онлайн-переход розничных клиентов в ВТБ продлится до конца декабря

Для этого клиентам «Открытия» не придется заказывать перевыпуск дебетовых и зарплатных карт. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств в ВТБ, выполняется по надёжно защищенным дистанционным каналам или при личном посещении клиентом офиса. Об этом информирует Inkazan.