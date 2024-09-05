Банк «Открытие»: Онлайн-переход розничных клиентов в ВТБ продлится до конца декабря

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Дистанционный перевод средств в процессе слияния двух банков будет доступен до конца текущего года.
Для этого клиентам «Открытия» не придется заказывать перевыпуск дебетовых и зарплатных карт. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств в ВТБ, выполняется по надёжно защищенным дистанционным каналам или при личном посещении клиентом офиса. Об этом информирует Inkazan.
В ВТБ уже передали 85% кредитного портфеля «Открытия» на сумму 658 миллиардов рублей и 78% портфеля сбережений (842 миллиарда рублей с учетом вкладов на балансе «Открытия» — вклады будут автоматически переведены в ВТБ по завершении срока согласно подписанному отложенному платежному поручению).
В связи с этим заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов рассказал, что команда объединенного банка проделала серьезную работу, запустив в конце мая цифровой сервис для перевода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ. Этим путем уже успели воспользоваться 1,2 миллиона человек, сообщил Андресов.