tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Банк «Открытие»: Онлайн-переход розничных клиентов в ВТБ продлится до конца декабря

5 сентября 2024, 18:22
Более двух миллионов активных клиентов перешли на обслуживание в ВТБ из банка «Открытие» с момента объединения кредитных организаций. При этом более половины из них сделали это посредством сервиса онлайн-перехода.

Дистанционный перевод средств в процессе слияния двух банков будет доступен до конца текущего года.

Для этого клиентам «Открытия» не придется заказывать перевыпуск дебетовых и зарплатных карт. Переход из одного в другой банк, как и перевод средств в ВТБ, выполняется по надёжно защищенным дистанционным каналам или при личном посещении клиентом офиса. Об этом информирует Inkazan.

В ВТБ уже передали 85% кредитного портфеля «Открытия» на сумму 658 миллиардов рублей и 78% портфеля сбережений (842 миллиарда рублей с учетом вкладов на балансе «Открытия» — вклады будут автоматически переведены в ВТБ по завершении срока согласно подписанному отложенному платежному поручению).

В связи с этим заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов рассказал, что команда объединенного банка проделала серьезную работу, запустив в конце мая цифровой сервис для перевода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ. Этим путем уже успели воспользоваться 1,2 миллиона человек, сообщил Андресов.

Подпишитесь
Жертва пьяного ДТП в Нижнем Тагиле возмущена просьбой адвоката отменить приговор
Сегодня, 10:54
«Хочу выкачать информацию и чтобы он сразу умер»: отец убитой девочки об обвиняемом
Сегодня, 11:31
В Нижнем Тагиле обвиняемого в убийстве 11-летней девочки отправили в СИЗО на 2 месяца
Сегодня, 13:08
В Свердловской области ФСИН передумала восстанавливать сгоревшую колонию
Сегодня, 07:39
Турфирма заплатит застрявшим в Турции жителям Каменска-Уральского 202 тысячи рублей
Сегодня, 07:51
В Нижнем Тагиле на две недели закроют движение по улице Черных
Сегодня, 14:02