Бастрыкин требует проверить больницу Каменска-Уральского из-за отказов в лечении

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Мужчине отказали в госпитализации, а приняли лишь по настоянию родственников, но слишком поздно — здоровье человека серьезно пострадало. Теперь оценку обоснованности действий медиков дадут в Следственном комитете, проинформировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас у мужчины плохо действует левая половина тела, однако врачи стоят на своем и утверждают, что в тот момент он был нетрезв. Но это не единственный подобный случай: жалобы на действия медиков ранее поступали и от других пациентов.
В июле уволился главврач медсанчасти Новоуральска из-за скандалов с коллегами.