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Published Сегодня, 16:43

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СК проверит больницу Каменска-Уральского, где не приняли пациента с инсультом

Бастрыкин требует проверить больницу Каменска-Уральского из-за отказов в лечении

5 сентября 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney

СК проверит больницу Каменска-Уральского, где не приняли пациента с инсультом

Действиями персонала больницы №5 Каменска-Уральского заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Врачи отказались принять мужчину с признаками инсульта, так как подумали, что он пьян.

Мужчине отказали в госпитализации, а приняли лишь по настоянию родственников, но слишком поздно — здоровье человека серьезно пострадало. Теперь оценку обоснованности действий медиков дадут в Следственном комитете, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас у мужчины плохо действует левая половина тела, однако врачи стоят на своем и утверждают, что в тот момент он был нетрезв. Но это не единственный подобный случай: жалобы на действия медиков ранее поступали и от других пациентов.

В июле уволился главврач медсанчасти Новоуральска из-за скандалов с коллегами.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Каменск-Уральский#Проверка#Медицина#СК РФ#Отказ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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