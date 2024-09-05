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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Директор «Водоканала» в Первоуральске осужден на 4 года за взятки и мошенничество

Директор «Водоканала» в Первоуральске осужден на 4 года за взятки и мошенничество

5 сентября 2024, 07:23
Фото: 1MI
Директору «Водоканала» в Первоуральске вынесли приговор за мошенничество и взятки в особо крупном размере.

Руководителя организации приговорили к четырем годам тюрьмы, а также оштрафовали на 1 520 000 рублей и лишили права занимать руководящие должности на протяжении трех лет, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, глава организации получил 750 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство его деятельности и за прием работ,

Свердловчанин убедил руководителя «Ремонтно-строительного управления» в том, что нужно заключить контракты более, чем на шесть миллионов, чтобы выполнить определенные работы. Кроме того, он поручил своему подчиненному отправить работника контролировать работы на участке своего сына.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Полиция#Уголовное дело#Приговор#Мошенничество#МУП "Водоканал"#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Взятки
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