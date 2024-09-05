Директор «Водоканала» в Первоуральске осужден на 4 года за взятки и мошенничество

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Руководителя организации приговорили к четырем годам тюрьмы, а также оштрафовали на 1 520 000 рублей и лишили права занимать руководящие должности на протяжении трех лет, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, глава организации получил 750 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство его деятельности и за прием работ,
Свердловчанин убедил руководителя «Ремонтно-строительного управления» в том, что нужно заключить контракты более, чем на шесть миллионов, чтобы выполнить определенные работы. Кроме того, он поручил своему подчиненному отправить работника контролировать работы на участке своего сына.