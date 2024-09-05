Директор «Водоканала» в Первоуральске осужден на 4 года за взятки и мошенничество

Свердловчанин убедил руководителя «Ремонтно-строительного управления» в том, что нужно заключить контракты более, чем на шесть миллионов, чтобы выполнить определенные работы. Кроме того, он поручил своему подчиненному отправить работника контролировать работы на участке своего сына.