Хирург в Каменске-Уральском спас жизнь мотогонщику после травмы

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
У пациента был отрыв двенадцатиперстной кишки от желудка. Врач сделал ему резекцию желудка, после чего на протяжении двух дней наблюдал за самочувствием подростка, который все это время находился в реанимации, рассказали в городской больнице.
Затем пациента отправили в екатеринбургскую больницу №9. Палтусову вручили благодарность за проведенную операцию от управления физкультуры и спорта.
Напомним, в Свердловской области врачи сумели спасти новорожденного ребенка с пороком развития.