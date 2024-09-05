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Хирург в Каменске-Уральском спас жизнь мотогонщику после травмы

Хирург в Каменске-Уральском спас жизнь мотогонщику после травмы

5 сентября 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
Хирург Вячеслав Палтусов в Каменске-Уральском спас жизнь 15-летнему юноше, который пострадал во время спортивного мероприятия по мотогонкам.

У пациента был отрыв двенадцатиперстной кишки от желудка. Врач сделал ему резекцию желудка, после чего на протяжении двух дней наблюдал за самочувствием подростка, который все это время находился в реанимации, рассказали в городской больнице.

Затем пациента отправили в екатеринбургскую больницу №9. Палтусову вручили благодарность за проведенную операцию от управления физкультуры и спорта.

Напомним, в Свердловской области врачи сумели спасти новорожденного ребенка с пороком развития.

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