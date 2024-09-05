«Хочу выкачать информацию и чтобы он сразу умер»: отец убитой девочки об обвиняемом

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Прежде чем уйти на закрытое судебное заседание, отец Насти — Александр Якин пообщался с журналистами.
Я хочу выкачать у него информацию, и чтобы он сразу умер. Какого числа он убил мою дочку, и чтобы он сразу умер. Он изнасиловал и убил, такая была у меня информация, — передает корреспондент TagilCity.ru слова отца Насти Якиной из здания суда.
В 16:00 часов в зале суда началось закрытое заседание по избранию меры пресечения для Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки.
Напомним, 11-летнюю Настю 4 дня искали волонтеры и полиция. 3 сентября ее тело нашли в подвале собственного дома. Следователи вышли на соседа — Владимира Александрова, в квартире которого нашли следы биологических жидкостей. Теперь ему предъявлено обвинение по двум статьям, ему грозит пожизненное заключение.