Ходатайство адвоката, СИЗО для душегуба, 3D-панорама и ремонт площади в Тагиле

Владимир Александров, который признался в убийстве 11-летней девочки, отправлен в СИЗО. Мера пресечения избрана ему на два месяца. На слушании суда присутствовал отец девочки, который рассказал, что до сих пор не видел тела дочери — оно находится в морге. Также мужчина пожелал Александрову скорейшей смерти.