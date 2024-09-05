Ходатайство адвоката, СИЗО для душегуба, 3D-панорама и ремонт площади в Тагиле

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
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Updated Сегодня, 17:15
Адвокат Антона Кудрявцева, который серьезно покалечил тагильчанку Светлану Бельцову в результате пьяного ДТП, хочет добиться отмены приговора для своего подзащитного. Жертва аварии возмущена такой расстановкой акцентов и намерена всеми силами добиваться справедливого наказания для виновника.
Владимир Александров, который признался в убийстве 11-летней девочки, отправлен в СИЗО. Мера пресечения избрана ему на два месяца. На слушании суда присутствовал отец девочки, который рассказал, что до сих пор не видел тела дочери — оно находится в морге. Также мужчина пожелал Александрову скорейшей смерти.
В Нижнем Тагиле появится собственная 3D-карта достопримечательностей. Ее совместно разрабатывают энтузиасты из Екатеринбурга и тагильский Центр развития туризма. Один из снимков помог сделать спортсмен-лыжник Михаил Пуркин. Он спрыгнул с трамплина К-120 спортшколы «Аист» с установленной на шлеме 3D-камерой.
В Нижнем Тагиле скоро до неузнаваемости преобразится площадь перед Машиностроительным техникумом — здесь заканчиваются работы по благоустройству. Строители заканчивают укладывать плитку. Также они устанавливают новые фонари и облицовывают лестницы.
Участок улицы Черных в Тагиле перекроют из-за строительства новой канализации. Движение транспорта будет ограничено с 9 по 23 сентября. Автомобилистам власти предложили заблаговременно выбирать пути объезда.