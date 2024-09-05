Какое подсолнечное масло выбирают жители Нижнего Тагила? Делимся результатами опроса

Со следующего года власти планируют запустить обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Акцент в нем сделан на продукции АПК. Планируется создание за рубежом специальных логистических хабов и другой инфраструктуры для экспорта. Как сказано в документе, этого требует перестройка географии поставок. Кроме того, речь идет о льготном кредитовании, программах страхования и мерах поддержки транспортировки товаров. Власти рассчитывают, что за пять лет несырьевой неэнергетический экспорт вырастет до 21 триллиона рублей в год, а поставки сельхозпродукции за рубеж превысят 4,5 триллиона рублей.