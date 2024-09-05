Какое подсолнечное масло выбирают жители Нижнего Тагила? Делимся результатами опроса

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Всем известные ныне золотистые цветы — подсолнухи — не росли в России. Их завезли сюда только в 18 веке. Однако именно здесь придумали делать из них масло и первыми в мире стали производить его в промышленных масштабах.
Наша задача сделать так, чтобы российское масло, лучшее вообще масло, было узнаваемо и любимо не только внутри страны, но и во всем мире, — подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
В прошлом году в России изготовили почти 9 миллионов 400 тысяч тонн растительного масла. Чтобы весь этот объем отправить железной дорогой, понадобилось бы 156 тысяч цистерн. В длину такой поезд растянулся бы от Москвы до Мурманска.
Основной объем изготовленного масла — примерно 7 миллионов — подсолнечное. Это в три раза больше внутренней потребности, поэтому существенная его часть идет на экспорт. Еще изготовили 1,5 миллиона тонн рапсового, и миллион — соевого. На остальные виды в общей сложности приходится 50 тысяч тонн. Весь рынок растительного масла в России оценивается в 740 миллиардов рублей, из которых 597 — поставки на экспорт. Основные игроки отрасли — это крупные компании, но есть место и малому бизнесу.
Главным покупателем и лоббистом масла является Бельгия. Они занимаются переработкой и закрывают потребности всего Евросоюза. С 1 июля ЕС ввел практически заградительные пошлины в 50% на поставку готовых продуктов и льняного масла в страны Евросоюза. Одновременно с этим на поставку сырья — только 10%. Они сознательно делают так, чтобы нашим производителям невыгодно было поставлять конечный продукт, — пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
Среднестатистический житель России съедает 13,7 кг растительных масел в год при рекомендуемой норме 12 кг.
Согласно отметкам Свердловского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», рост выпуска растительных масел в регионе соответствует общероссийскому тренду. Только за прошлый год на Среднем Урале изготовили порядка 6,4 миллионов тонн подсолнечного масла (+10% к показателю сезона-2021/2022), а вывезли — рекордные 4 миллиона тонн.
Примечательно, что в Екатеринбурге работает крупнейший производитель и экспортер масложировой продукции — АО «Жировой комбинат». Одно из направлений предприятия — закупка и переработка подсолнечника, а также производство и продажа подсолнечного масла. Больше 40% продукции компании — это экспортные объемы, которые предприятие направляет в том числе в Китай.
За 2023 год прибыль компании составила 3 миллиарда 480 миллионов 729 тысяч рублей, выручка за 2023 год — 64 миллиарда 134 миллиона 5 тысяч рублей. При этом себестоимость продаж за 2023 год приравнивалась к 53 миллиардам 144 миллионам 616 тысячам рублей.
Кроме «Жирового комбината» в области представлено еще несколько небольших предприятий. Среди них ООО «Аркон» (Арамиль), ЗАО «Чкаловский регион» (Екатеринбург), ООО «Среднеуральский завод растительных масел» (Среднеуральск), ООО «Торгпромстройкомплекс» (Нижний Тагил) и другие.
Редакция TagilCity.ru в течение нескольких дней опрашивала тагильчан, чтобы узнать, какое растительное масло они выбирают для приготовления пищи, а также используют ли они другие виды этого продукта. Количество респондентов превысило 600 человек.
Самыми популярными марками оказались «Альтеро» и «Слобода» — на них пришлось 2/3 опрошенных горожан. Далее идут «Злато», «Золотая Семечка», «Олейна» и другие бренды. При этом выбор каждого участника аргументировался.
Я поняла, что все масла примерно одинаковые на вкус. Раньше брала «Альтеро», но, когда производитель уменьшил упаковку до 810 мл, перешла на другое. Не хочу покупать меньший объем за те же деньги, — поделилась мнением Александра.
По сути, какое в акции, такое и беру. «Альтеро» очень быстро выжаривается на сковородке, «Слобода» поприятнее, но могу и «Олейну» взять, по старинке, — считает Людмила.
«Злато» всегда у меня в запасе. Одно время сильно дорожало, потом опять цена нормализовалась. Запаха нет, расходуется медленно, другие даже не брала, — объяснила свой выбор Ольга.
Стоит отметить, что спросом пользуется оливковое масло, а также льняное и кунжутное.
Надо сказать, что оливковое — очень капризное масло. Если его неправильно хранить, выпадает осадок, бутылка становится белой изнутри. По неопытности такое было. Вкус сильно отличается от подсолнечного, но расход гораздо меньше. В салат именно оливковое приятнее всего добавлять, — рассказала Наталья.
Льняное пью по столовой ложке по утрам. Вычитала, что помогает при болезнях печени и от изжоги, — пояснила Вера.
Дорогие кредиты из-за высокой ставки, нехватка кадров, рост затрат на экспорт по причине сложной логистики, трудности при расчетах с импортерами — все это бьет по производителям растительного масла. При этом главная забота каждой компании — доступность сырья.
Аграриям в этом сезоне, помимо последствий непогоды и роста цен на топливо, предстоит справиться еще с одним вызовом — квотой на покупку импортных семян. Ее ввели для стимуляции к приобретению отечественных материалов и снижения таким образом зависимости от иностранного. Как мера повлияет на рынок, будет ясно по итогам последующих нескольких сезонов. Сегодня очевидно одно: отрасль нужно поддерживать комплексно. К сопутствующим мерам относятся и помощь сельхозтоваропроизводителям, и маслозаводам, поддержка селекции и экспорта.
С нашими уважаемыми производителями масложировой продукции мы работаем очень активно. Мы помогаем сейчас и с точки зрения законодательных инициатив, чтобы правительство слышало, поддерживало наших российских производителей. Наша задача — помочь им наладить взаимодействие, защитить права наших российских производителей. И наш международный коммерческий арбитраж выступает таким гарантом, что любой предприниматель, который работает за пределами страны, не останется без юридической правовой защиты, — подытожила вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
Со следующего года власти планируют запустить обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Акцент в нем сделан на продукции АПК. Планируется создание за рубежом специальных логистических хабов и другой инфраструктуры для экспорта. Как сказано в документе, этого требует перестройка географии поставок. Кроме того, речь идет о льготном кредитовании, программах страхования и мерах поддержки транспортировки товаров. Власти рассчитывают, что за пять лет несырьевой неэнергетический экспорт вырастет до 21 триллиона рублей в год, а поставки сельхозпродукции за рубеж превысят 4,5 триллиона рублей.
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