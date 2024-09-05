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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Километровая пробка возникла на въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

Километровая пробка возникла на въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

5 сентября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге образовалась большая пробка около аэропорта Кольцово. Инцидент случился ночью 5 сентября 2024 года.

Автомобилистам пришлось выходить из машин и идти в аэропорт пешком, чтобы успеть на самолет. Выяснилось, что затор образовался из-за того, что работали не все шлагбаумы в связи с обновлением терминалов, пишет Е1.

В аэропорту Кольцово рассказали, что новые терминалы лучше распознают автомобильные номера, имеют возможность для оплаты стоянки на выездных стойках, а также им не нужны парковочные талоны при выезде. В ближайшее время работы закончат.

Напомним, 3 сентября 2024 года в Екатеринбурге возникла большая пробка. Горожане отмечают, что с началом осени ситуация с заторами на дорогах осложнилась.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Пробка#Аэропорт#Обновление#Терминалы#Екатеринбург#Автомобили#Затор#Автомобилисты
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