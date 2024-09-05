Километровая пробка возникла на въезде в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Автомобилистам пришлось выходить из машин и идти в аэропорт пешком, чтобы успеть на самолет. Выяснилось, что затор образовался из-за того, что работали не все шлагбаумы в связи с обновлением терминалов, пишет Е1.
В аэропорту Кольцово рассказали, что новые терминалы лучше распознают автомобильные номера, имеют возможность для оплаты стоянки на выездных стойках, а также им не нужны парковочные талоны при выезде. В ближайшее время работы закончат.
Напомним, 3 сентября 2024 года в Екатеринбурге возникла большая пробка. Горожане отмечают, что с началом осени ситуация с заторами на дорогах осложнилась.