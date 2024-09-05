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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Кладу зубную пасту в унитаз и голова не болит: запах исчез и налета почти нет

Кладу зубную пасту в унитаз и голова не болит: запах исчез и налета почти нет

5 сентября 2024, 10:46
Фото: tagilcity.ru
Если вы мечтаете, чтобы унитаз дольше оставался чистым и свежим, то попробуйте один интересный трюк с зубной пастой. Всего одного тюбика хватит на два месяца, а разницу вы почувствуете сразу же. В туалете будет всегда приятный запах, а унитаз будет просто сиять чистотой.

Туалет — без преувеличения одно из самых посещаемых мест в доме. И мыть сантехнику приходится довольно часто, но даже у самой аккуратной хозяйки он периодически «зарастает» налетом и источает неприятный запах. Если вам не по душе разнообразные подвески на унитаз, то можно положить в бачок тюбик с зубной пастой. Результат будет просто ошеломляющий, уверяют эксперты популярного YouTube-канала «Советы для дома».

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Подойдет любая, даже самая дешевая паста.

С помощью иголки проколите тюбик со всех сторон. Дырочки должны быть достаточно крупными. Если иголка тоненькая, то проколите тюбик и потяните иглу немного вниз. Далее нужно срезать уголки тюбика с зубной пастой. Чтобы тюбик можно было зацепить в бачке, открутите крышку, возьмите канцелярскую резинку, наденьте ее на тюбик и закрепите крышкой, — рассказывают о процессе эксперты.

Подвесьте тюбик в бачке колпачком вверх, срезанный уголки должны оказаться внизу. Так зубная паста будет попадать в бачок, а при смыве — и в унитаз. Он намного дольше останется чистым и вам придется реже его мыть.

Фото: 1MI

После каждого смыва вода уходит, и паста понемногу вытекает из тюбика. Когда бачок полон, паста из-за внешнего давления остается внутри. Вода в бачке очень приятно пахнет отдушками. Стенки унитаза не покрываются налетом. Есть еще один плюс: вода в унитазе становится прозрачно-белой и идеально чистой.

Теперь вы знаете зачем класть пасту в бачок — ведь она обеспечивает не только чистоту, но и приятный легкий аромат, об источнике которого будете знать только вы.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Унитаз#Сантехника#Дом и сад#КЦ
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