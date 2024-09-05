Кладу зубную пасту в унитаз и голова не болит: запах исчез и налета почти нет

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Туалет — без преувеличения одно из самых посещаемых мест в доме. И мыть сантехнику приходится довольно часто, но даже у самой аккуратной хозяйки он периодически «зарастает» налетом и источает неприятный запах. Если вам не по душе разнообразные подвески на унитаз, то можно положить в бачок тюбик с зубной пастой. Результат будет просто ошеломляющий, уверяют эксперты популярного YouTube-канала «Советы для дома».
Подойдет любая, даже самая дешевая паста.
С помощью иголки проколите тюбик со всех сторон. Дырочки должны быть достаточно крупными. Если иголка тоненькая, то проколите тюбик и потяните иглу немного вниз. Далее нужно срезать уголки тюбика с зубной пастой. Чтобы тюбик можно было зацепить в бачке, открутите крышку, возьмите канцелярскую резинку, наденьте ее на тюбик и закрепите крышкой, — рассказывают о процессе эксперты.
Подвесьте тюбик в бачке колпачком вверх, срезанный уголки должны оказаться внизу. Так зубная паста будет попадать в бачок, а при смыве — и в унитаз. Он намного дольше останется чистым и вам придется реже его мыть.
После каждого смыва вода уходит, и паста понемногу вытекает из тюбика. Когда бачок полон, паста из-за внешнего давления остается внутри. Вода в бачке очень приятно пахнет отдушками. Стенки унитаза не покрываются налетом. Есть еще один плюс: вода в унитазе становится прозрачно-белой и идеально чистой.
Теперь вы знаете зачем класть пасту в бачок — ведь она обеспечивает не только чистоту, но и приятный легкий аромат, об источнике которого будете знать только вы.
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