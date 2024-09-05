Кладу зубную пасту в унитаз и голова не болит: запах исчез и налета почти нет

Туалет — без преувеличения одно из самых посещаемых мест в доме. И мыть сантехнику приходится довольно часто, но даже у самой аккуратной хозяйки он периодически «зарастает» налетом и источает неприятный запах. Если вам не по душе разнообразные подвески на унитаз, то можно положить в бачок тюбик с зубной пастой. Результат будет просто ошеломляющий, уверяют эксперты популярного YouTube-канала «Советы для дома».