Массовые субботники под эгидой «Зеленой России» пройдут в Свердловской области

Начало проведения эколого-патриотических акций «Зеленая Россия» и спецпроекта «Лес Победы» в Свердловской области положил губернатор Евгений Куйвашев в 2013 году. За это время регион неоднократно становился лидером страны по количеству участников и участков акции, а также по объему собранного мусора. Например, в 2023 году с 528 участков общей площадью 1,1 тысячи гектаров убрано 2,6 тысячи тонн мусора.