Массовые субботники под эгидой «Зеленой России» пройдут в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области активно сотрудничает со школами, взаимодействует с подрастающим поколением и привлекает к экомероприятиям.
Ребята с удовольствием принимают участие в субботниках. Они понимают значимость их проведения, ну, а мы со своей стороны готовы обеспечить комфортное проведение экологической акции «Зеленая Россия». Сейчас идет процесс формирования списка площадок, где желающие смогут внести свой вклад в сохранение чистоты родного региона, — подчеркнул глава министерства Денис Мамонтов.
Главной площадкой события станет Шарташский лесной парк в Екатеринбурге. Субботник здесь пройдет 20 сентября.
Участники уборочной кампании наведут порядок в популярных местах отдыха жителей региона. После этого весь собранный мусор будет организованно вывезен. Борьба с несанкционированными свалками — одна из основных задач национального проекта «Экология». Ранее сообщалось, что для устранения незаконных мест скопления отходов применяются фотоловушки. Работу в этом направлении ведут сразу два областных министерства — Минприроды и МинЖКХ.
На старте внедрения фотоловушек рабочей группой были определены места, где чаще всего происходит выгрузка мусора. Установленные устройства включаются только при движении, фиксируют номер машины и моментально отправляют фотоматериалы на электронные почтовые адреса. Сами аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи, — сообщал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Постановления по делу об административном правонарушении будут выноситься Минприроды без участия нарушителя. Копию постановления с материалами фиксации нарушения собственник транспортного средства получит по почте или через портал «Госуслуги». Размер штрафа зависит от вида транспортного средства. Общая сумма средств автоматической фото- и видеофиксации, затраченных из регионального бюджета, превысила 817 тысяч рублей.
Начало проведения эколого-патриотических акций «Зеленая Россия» и спецпроекта «Лес Победы» в Свердловской области положил губернатор Евгений Куйвашев в 2013 году. За это время регион неоднократно становился лидером страны по количеству участников и участков акции, а также по объему собранного мусора. Например, в 2023 году с 528 участков общей площадью 1,1 тысячи гектаров убрано 2,6 тысячи тонн мусора.
Мы уделяем особое внимание комплексному преображению наших городов и поселков, созданию новых стандартов качества жизни людей. Мы меняем облик общественных пространств, реализуя проекты благоустройства городской среды. Уверен, что люди в муниципалитетах это видят и чувствуют. Знаю, что и сами уральцы ответственно подходят к этим вопросам. Поэтому призываю всех вместе навести порядок на улицах, во дворах, парках и скверах. Субботники — это хорошая экологическая традиция, которую мы поддерживаем и развиваем, — подчеркивал губернатор Евгений Куйвашев.
В настоящее время для реализации проекта «Зеленая Россия» проводится большая подготовительная работа.
Субботники проводятся при поддержке правительства региона. Мы присоединимся к всероссийской акции в 12-й раз. Инициаторами проведения субботника выступают Всероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» и ее президент, депутат Государственной думы Анатолий Карпов, — рассказал президент автономной некоммерческой организации содействия инициативам в области устойчивого развития регионов Юлия Корнеева.
Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в Свердловской области реализуются несколько региональных программ. Среди них: «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистый регион», «Чистый воздух», «Чистая вода».