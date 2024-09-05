Началась проверка СК после ЧП с рабочим в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
Правоохранители провели осмотр места ЧП, ведется опрос свидетелей. Также будет проверена документация по технике безопасности, рассказали в пресс-службе областного СК.
Тело погибшего отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Проверочные мероприятия также проводит прокуратура.
Напомним, происшествие случилось 4 сентября 2024 года. Что именно произошло — в настоящий момент неясно.