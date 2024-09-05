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Началась проверка СК после ЧП с рабочим в Екатеринбурге

Началась проверка СК после ЧП с рабочим в Екатеринбурге

5 сентября 2024, 03:54
Фото: 1MI
В Следственном комитете и прокуратуре начали проводить проверку после гибели рабочего в Екатеринбурге на месте строительства дорожной развязки.

Правоохранители провели осмотр места ЧП, ведется опрос свидетелей. Также будет проверена документация по технике безопасности, рассказали в пресс-службе областного СК.

Тело погибшего отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По итогам проверки будет принято соответствующее решение. Проверочные мероприятия также проводит прокуратура.

Напомним, происшествие случилось 4 сентября 2024 года. Что именно произошло — в настоящий момент неясно.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Рабочий#Гибель#ЧП#Ведомство#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК
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