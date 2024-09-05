Наркомана со свертком метадона в кармане поймали полицейские Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Мужчину патрульные заметили на улице Абрамова. При виде людей в форме он выбросил на землю какой-то сверток, после чего его задержали, сообщает пресс-служба полиции Каменска-Уральского.
Экспертиза показала, что в свертке был наркотик метадон общим весом 0,3 граммов. Версию о распространении зелья мужчина 1987 года рождения сразу же опроверг. По его словам, наркотик он приобрел исключительно для себя.
Пойманный наркоман ранее не был судим, также уточняют в полиции, но теперь ему придется ответить по уголовной статье.
Ранее в Верхней Пышме за решетку отправился наркокурьер, которого избили представители наркомафии.