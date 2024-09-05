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В Каменске-Уральском поймали наркокурьера со свертком метадона

Наркомана со свертком метадона в кармане поймали полицейские Каменска-Уральского

5 сентября 2024, 16:17
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском поймали наркокурьера со свертком метадона

Правоохранители Каменска-Уральского задержали подозрительного гражданина со странным свертком. Оказалось, что мужчина прятал в кармане наркотики.

Мужчину патрульные заметили на улице Абрамова. При виде людей в форме он выбросил на землю какой-то сверток, после чего его задержали, сообщает пресс-служба полиции Каменска-Уральского.

Экспертиза показала, что в свертке был наркотик метадон общим весом 0,3 граммов. Версию о распространении зелья мужчина 1987 года рождения сразу же опроверг. По его словам, наркотик он приобрел исключительно для себя.

Пойманный наркоман ранее не был судим, также уточняют в полиции, но теперь ему придется ответить по уголовной статье.

Ранее в Верхней Пышме за решетку отправился наркокурьер, которого избили представители наркомафии.

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