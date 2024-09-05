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Updated Сегодня, 11:26

Пенсионерка в Екатеринбурге напала с ножницами на знакомую во время ссоры

Пенсионерка в Екатеринбурге напала с ножницами на знакомую во время ссоры

5 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пожилая женщина набросилась с ножницами на знакомую, из-за чего та скончалась. Происшествие случилось на Шефской улице.

Женщины познакомились на улице и решили вместе употребить алкоголь. Во время «застолья» между ними произошла ссора. Новая знакомая стала душить хозяйку квартиры, а та взяла ножницы и нанесла ими несколько ударов, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Из-за полученных ранений потерпевшая скончалась. Екатеринбурженка легла спать, а утром, увидев, что случилось, рассказала невестке. Та вызвала правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Свердловской области местному жителю грозит до 15 лет тюремного заключения за убийство своего знакомого.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Преступление#Ссора#ЧП#Ножницы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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