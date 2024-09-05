Пенсионерка в Екатеринбурге напала с ножницами на знакомую во время ссоры

Женщины познакомились на улице и решили вместе употребить алкоголь. Во время «застолья» между ними произошла ссора. Новая знакомая стала душить хозяйку квартиры, а та взяла ножницы и нанесла ими несколько ударов, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.