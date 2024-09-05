Пенсионерка в Екатеринбурге напала с ножницами на знакомую во время ссоры

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Женщины познакомились на улице и решили вместе употребить алкоголь. Во время «застолья» между ними произошла ссора. Новая знакомая стала душить хозяйку квартиры, а та взяла ножницы и нанесла ими несколько ударов, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Из-за полученных ранений потерпевшая скончалась. Екатеринбурженка легла спать, а утром, увидев, что случилось, рассказала невестке. Та вызвала правоохранительные органы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Свердловской области местному жителю грозит до 15 лет тюремного заключения за убийство своего знакомого.