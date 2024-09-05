Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле завершат в середине сентября

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Ремонтные работы на Черноисточинском шоссе идут полным ходом, рассказали в мэрии.
На участке дороги от пересечения с Октябрьским проспектом до поворота к магазину стройматериалов уже уложен верхний слой асфальта.
В ближайшее время дорожное покрытие уложат на других участках. Параллельно закончат работы по установке ограждений, знаков и благоустройству.
Также установят несколько новых остановочных павильонов вдоль улицы.