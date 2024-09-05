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Updated Сегодня, 14:26

Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле завершат в середине сентября

Ремонт Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле завершат в середине сентября

5 сентября 2024, 14:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ремонтные работы на Черноисточинском шоссе закончат в течение 10 дней.

Ремонтные работы на Черноисточинском шоссе идут полным ходом, рассказали в мэрии.

На участке дороги от пересечения с Октябрьским проспектом до поворота к магазину стройматериалов уже уложен верхний слой асфальта.

В ближайшее время дорожное покрытие уложат на других участках. Параллельно закончат работы по установке ограждений, знаков и благоустройству.

Также установят несколько новых остановочных павильонов вдоль улицы.

фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагилафото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Ранее мэрия Екатеринбурга оштрафовала крупного подрядчика за срыв сроков ремонта дорог.

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт дворовых дорог и тротуаров
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Ремонт дорог#Екатеринбург
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