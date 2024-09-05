Двустороннее движение на Газетной в Нижнем Тагиле в скором времени уберут

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Жительница Нижнего Тагила Евгения написала в редакцию TagilCity.ru о ситуации, которая произошла с ней на перекрестке Газетная-Октябрьской революции вечером 4 сентября.
А у нас Газетную уже сделали односторонней? Я сейчас заворачивала налево с Октябрьской революции, знаков не заметила никаких, но на встречной полосе на Газетной стоял автомобиль и водитель руками мне сигнализировали, что сюда нельзя ехать. Кто не прав был в итоге — я или они? — рассказала редакции водитель.
Корреспондент TagilCity.ru обратился к подрядчику МУП «Тагилдорстрой», где сообщили, что движение по этой дороге на одностороннее пока не вернули.
Нет, пока не одностороння. Но мы сегодня закатали Карла Маркса. Скоро можно будет Газетную односторонней сделать, — пояснил директора МУПа Игорь Васильев.
Так, водителям Нижнего Тагила следует ориентироваться на знаки, установленные правилами дорожного движения.