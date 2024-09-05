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Двустороннее движение на Газетной в Нижнем Тагиле в скором времени уберут

Двустороннее движение на Газетной в Нижнем Тагиле в скором времени уберут

5 сентября 2024, 05:47
Фото: tagilcity.ru
В скором времени МУП «Тагилдорстрой» планирует вернуть одностороннее движение на улице Газетная. Точная дата будет известна позже. Пока на отрезке от проспекта Мира до Октябрьской революции установлено двустороннее.

Жительница Нижнего Тагила Евгения написала в редакцию TagilCity.ru о ситуации, которая произошла с ней на перекрестке Газетная-Октябрьской революции вечером 4 сентября.

А у нас Газетную уже сделали односторонней? Я сейчас заворачивала налево с Октябрьской революции, знаков не заметила никаких, но на встречной полосе на Газетной стоял автомобиль и водитель руками мне сигнализировали, что сюда нельзя ехать. Кто не прав был в итоге — я или они? — рассказала редакции водитель.

Корреспондент TagilCity.ru обратился к подрядчику МУП «Тагилдорстрой», где сообщили, что движение по этой дороге на одностороннее пока не вернули.

Нет, пока не одностороння. Но мы сегодня закатали Карла Маркса. Скоро можно будет Газетную односторонней сделать, — пояснил директора МУПа Игорь Васильев.
Фото: МУП «Тагилдорстрой»

Так, водителям Нижнего Тагила следует ориентироваться на знаки, установленные правилами дорожного движения.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Ремонт#Вождение#МУП Тагилдорстрой#Асфальтирование#Одностороннее движение#Екатеринбург
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