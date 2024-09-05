РКН требует у интернет-провайдеров замедлять YouTube

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Спустя месяц после замедления YouTube выяснилось, что в северо-западной части страны, южном регионе и в Дагестане провайдеры не стали замедлять трафик видеоресурса. По словам представителей компаний, их абоненты стали массово жаловаться на работу YouTube, а ответить им они не смогли, так как Роскомнадзор не предоставил законного объяснения для блокировки. В перечне экстремистских организаций или иноагентов видеохостинга нет, пишут «Новые известия».
По словам академика Российской инженерной академии Юрия Хохлова, никто не вправе требовать замедлять видеохостинг без судебного решения. Для защиты от ведомства некоторые провайдеры ищут разные решения. Так, в Ессентуках оператор «Пост ЛТД» обратился к нотариусу и зафиксировал, что у него YouTube работает без блокировки, а повлиять на это он не может. Также у «Ростелекома» в Орловской области открываются другие запрещенные ресурсы.
Лишить лицензии провайдеров могут за отсутствие необходимого спецоборудования, ложные сведения в документах, которые предоставлялись для получения лицензии, неустранение обстоятельств, из-за которых лицензия была приостановлена, неоказание услуг более полугода и ликвидацию юрлица. Для лишения лицензии недостаточно игнорирования требований главного радиочастотного центра.
При этом количество пользователей YouTube только увеличивается — это относится к тем, кто пользуется сервисами VPN или оплачивает мобильный трафик.
Напомним, в августе 2024 года в РФ был ограничен доступ к видеохостингу YouTube. При этом замедление было только в десктопной версии, мобильное приложение у многих пользователей работало быстро.