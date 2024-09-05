РКН требует у интернет-провайдеров замедлять YouTube

По словам академика Российской инженерной академии Юрия Хохлова, никто не вправе требовать замедлять видеохостинг без судебного решения. Для защиты от ведомства некоторые провайдеры ищут разные решения. Так, в Ессентуках оператор «Пост ЛТД» обратился к нотариусу и зафиксировал, что у него YouTube работает без блокировки, а повлиять на это он не может. Также у «Ростелекома» в Орловской области открываются другие запрещенные ресурсы.