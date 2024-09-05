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Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на проблемы с питанием

Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на проблемы с питанием

5 сентября 2024, 03:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге родители учеников школ №300 и №62 пожаловались на то, что в учреждениях возникли проблемы в работе столовых. Аналогичные сложности наблюдаются в гимназиях №13 и №161.

Известно, что у оператора «Комбинат общественного питания» возникли сложности, из-за которых начались сбои в столовых. В связи с этим екатеринбургские власти подготовили претензию к организации, рассказали в пресс-службе мэрии города.

В гимназии №161 из-за нехватки сотрудников в бригадах столовой обеды стали подаваться позднее, а дети начали опаздывать на уроки. По словам одного из родителей, из-за этих проблем пришлось сократить количество уроков. После четвертого ученики идут домой.

При этом в остальных учебных учреждениях администрация не подтвердила информацию о вышеуказанных проблемах.

Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга открылась школа №133 с уклоном в современное искусство и IT.

В Екатеринбурге арестована директор столовой, которая обеспечивала едой 19 школ
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Работа#Школьники#Школа#Информация#Родители#Сбой#Ученики#Екатеринбург#Школьная столовая
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