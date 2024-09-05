Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на проблемы с питанием

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Известно, что у оператора «Комбинат общественного питания» возникли сложности, из-за которых начались сбои в столовых. В связи с этим екатеринбургские власти подготовили претензию к организации, рассказали в пресс-службе мэрии города.
В гимназии №161 из-за нехватки сотрудников в бригадах столовой обеды стали подаваться позднее, а дети начали опаздывать на уроки. По словам одного из родителей, из-за этих проблем пришлось сократить количество уроков. После четвертого ученики идут домой.
При этом в остальных учебных учреждениях администрация не подтвердила информацию о вышеуказанных проблемах.
Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга открылась школа №133 с уклоном в современное искусство и IT.