Следствие ищет других возможных жертв обвиняемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Следователи допускают возможность, что обвиняемый мог совершить вышеуказанные преступления по отношению к другим детям и женщинам, пишет ЕАН.
В настоящее время задержанному грозит уголовная ответственность сроком до пожизненного заключения. Также 5 сентября 2024 года ему изберут меру пресечения.
Напомним, мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. По версии следствия, он заманил ребенка к себе, где надругался над ним, а затем убил.