tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Следствие ищет других возможных жертв обвиняемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

Следствие ищет других возможных жертв обвиняемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле

5 сентября 2024, 06:16
Фото: 1MI
Правоохранители в Нижнем Тагиле ищут других детей и женщин, которые могли стать жертвами мужчины, который обвиняется в изнасиловании и убийстве девочки.

Следователи допускают возможность, что обвиняемый мог совершить вышеуказанные преступления по отношению к другим детям и женщинам, пишет ЕАН.

В настоящее время задержанному грозит уголовная ответственность сроком до пожизненного заключения. Также 5 сентября 2024 года ему изберут меру пресечения.

Напомним, мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. По версии следствия, он заманил ребенка к себе, где надругался над ним, а затем убил.

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 11-летней тагильчанки Насти Якиной
Узнать подробнее
Читайте также:
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле признался в преступленииВ Нижнем Тагиле назвали дату избрания меры пресечения обвиняемому в убийстве девочкиВ Нижнем Тагиле отец убитой девочки пришел на следственный эксперимент с ножом
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Преступление#Следствие#ЧП#18+#Екатеринбург#Обвиняемый#Инцидент#В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
Подпишитесь
«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности
Вчера, 10:48
Подожгли дети? Заброшенный склад загорелся на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:29
Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на проблемы с питанием
Сегодня, 03:29
Житель Нижнего Тагила на Вагонке бросался на детей с ножом
Сегодня, 04:50
Светофоры на перекрестках в Нижнем Тагиле временно отключены
Сегодня, 05:07
Двустороннее движение на Газетной в Нижнем Тагиле в скором времени уберут
Сегодня, 05:47