Собираем, сушим и удобряем: топ-10 важных дел на огороде осенью

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В сентябре все дела необходимо делать очень быстро, ведь этот месяц совершенно непредсказуем в плане погоды: то порадует летней жарой, то зальет проливным дождем, а то и морозцем прихватит. Вот почему действовать надо быстро и заниматься только по-настоящему важными делами, рекомендуют эксперты портала «Огород».
Это очень важный процесс, от которого будет зависеть, долежит ли ваш урожай до весны или сгниет ближе к новому году. В первую очередь, необходимо освободить погреб от мусора и остатков прошлогоднего урожая, а затем хорошенько его просушить. Для этого достаточно в солнечный и теплый день открыть настежь люк и по возможности создать сквозняк. Кроме того, обязательно проверьте, есть ли в помещении следы грызунов. И если да, то заделайте все трещины, щели и другие возможные ходы и выходы. Также лучше обработать стены медным купоросом или концентрированным раствором марганцовки, чтобы убить грибки и другие патогенные микроорганизмы.
Это одна из самых грандиозных задач, которые вам предстоят. После того, как вы выкопали картофель, его необходимо как следует подготовить к процессу хранения. После первой сушки и сортировки необходимо отправить клубни на карантин. Засыпьте их в мешки или просто оставьте в рассыпанном виде в темном месте. За это время обнаружат себя некондиционные корнеплоды, которые могли бы сгнить и заразить остальной картофель. Спустя две недели повторно переберите картошку и тогда уже можно будет опускать ее в погреб.
Ни в коем случае нельзя бросать участок, где был посажен картофель, иначе в следующем году о хорошем урожае можно будет забыть. Из обязательных дел:
Осенью участок нужно перекопать вместе с подросшими сидератами. Вместе с перекопкой можно также внести в землю комплексные или органические удобрения. Например, навоз вносится из расчета 3 килограмма на 1 кв. м.
Если сентябрь стоит сухой и солнечный, то с уборкой урожая можно повременить и до конца месяца. Но если вдруг зарядили дожди, то не ждите, копайте. В земле корнеплоды может и не сгниют, но храниться точно будут хуже — плоды растрескаются и пролежат совсем не долго.
Речь идет о яровом чесноке, который как раз созревает ближе к середине сентября. Внимательно оцените состояние перьев: у готового растения они желтеют и начинают клониться к земле, а новые перья не вырастают. Это верный признак того, что можно браться за лопату. Ждать больше не нужно, потому что чеснок начнет образовывать новые корни, которые заберут силу из плодов и отрицательно повлияет на их лежкость.
Осенью вполне можно подсадить зелень — укроп, петрушку, а также щавель и пастернак. Кроме того, осенью нужно приготовить грядки и семена для высадки озимых лука и чеснока.
Обычно для осеннего сева готовят теплые грядки шириной 60-90 сантиметров. Теплыми они называются из-за того, что приподняты над землей, а «бока» укрыты любым подходящим материалом — например, досками или специальными конструкциями, которые продаются в магазинах. Это помогает защитить растения от резких перепадов температур.
В средней полосе России это необходимо сделать до третьей декады сентября. В регионах с более холодным климатом — чуть раньше. Дело в том, что лук должен нормально укорениться до наступления серьезных морозов. Если этого не произойдет, то он просто не переживет зиму.
После посадки лука не забудьте замульчировать землю «легкими» материалами, чтобы не мешать всходам. Это могут быть опавшие листья (только здоровые) либо скошенная трава.
Как мы уже отметили, погода в сентябре бывает неустойчивой. Если ваши тыквы и кабачки уже дошли до нужной кондиции, то лучше уберите их с грядки. Но если они не дозрели, то уберите их с земли, так как они могут начать подгнивать с одного бока. Например, плоды можно положить на деревянные дощечки. Другой вариант — хорошо замульчировать почву.
Уберите остатки сорняков, ботву и плети — отходы могут быть поражены вредителями и болезнями. Перекопайте участок: небольшую площадь можно обработать вручную. Если соток много, то лучше воспользоваться мотоблоком. Эксперты утверждают, что осенняя перекопка способствует восстановлению плодородности почвы за счет притока кислорода в глубокие пласты. Кроме того, во время перекопки на свет извлекаются вредители и их личинки, а также корни сорной травы.
Мы уже упомянули сидераты, когда рассказывали об уборке картошки. Однако эти природные удобрения можно высадить не только на картофельном поле, но и на всех без исключения грядках. Сидераты обогащают грунт полезными микроэлементами, а также подавляют рост сорняков. Существует несколько видов сидератов — бобовые, злаковые, крестоцветные. В целом не так важно, какой именно сидерат вы выберете — их действие примерно одинаково. Засеять землю сидератами очень просто: можно просто разбросать семена по поверхности, а затем заделать в грунт граблями.
Ранее эксперты рассказали, как правильно собрать семена цветов осенью.