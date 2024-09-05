Собираем, сушим и удобряем: топ-10 важных дел на огороде осенью

Это очень важный процесс, от которого будет зависеть, долежит ли ваш урожай до весны или сгниет ближе к новому году. В первую очередь, необходимо освободить погреб от мусора и остатков прошлогоднего урожая, а затем хорошенько его просушить. Для этого достаточно в солнечный и теплый день открыть настежь люк и по возможности создать сквозняк. Кроме того, обязательно проверьте, есть ли в помещении следы грызунов. И если да, то заделайте все трещины, щели и другие возможные ходы и выходы. Также лучше обработать стены медным купоросом или концентрированным раствором марганцовки, чтобы убить грибки и другие патогенные микроорганизмы.