Стала известна дата прощания с убитой 11-летней девочкой в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Похороны пройдут в 13:30 в Храме Воскресения Христова, который находится на Лесной улице, рассказал источник TagilCity.ru.
Напомним, тело пропавшей девочки было найдено в подвале общежития. В этом же здании она жила вместе с отцом. Ее мама умерла месяц назад после онкологии.
Полицейские, заподозрив в убийстве ребенка соседа, задержали его в московском аэропорту. Выяснилось, что задержанный заманил девочку к себе и изнасиловал ее, а затем задушил и спрятал тело в подвале. В его квартире была кровь.
Обвинение просит заключить задержанного под стражу. Рассмотрение ходатайства пройдет 5 сентября 2024 года. Известно, что ранее он был судим за изнасилование. Ему грозит пожизненное заключение в тюрьме.