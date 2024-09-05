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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

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Стала известна дата прощания с убитой 11-летней девочкой в Нижнем Тагиле

Стала известна дата прощания с убитой 11-летней девочкой в Нижнем Тагиле

5 сентября 2024, 10:43
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоится прощание с 11-летней Настей, которую нашли убитой после нескольких дней поисков. Прощание пройдет 6 сентября 2024 года.

Похороны пройдут в 13:30 в Храме Воскресения Христова, который находится на Лесной улице, рассказал источник TagilCity.ru.

Напомним, тело пропавшей девочки было найдено в подвале общежития. В этом же здании она жила вместе с отцом. Ее мама умерла месяц назад после онкологии.

Полицейские, заподозрив в убийстве ребенка соседа, задержали его в московском аэропорту. Выяснилось, что задержанный заманил девочку к себе и изнасиловал ее, а затем задушил и спрятал тело в подвале. В его квартире была кровь.

Обвинение просит заключить задержанного под стражу. Рассмотрение ходатайства пройдет 5 сентября 2024 года. Известно, что ранее он был судим за изнасилование. Ему грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
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