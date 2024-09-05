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Светофоры на перекрестках в Нижнем Тагиле временно отключены

Светофоры на перекрестках в Нижнем Тагиле временно отключены

5 сентября 2024, 05:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно отключили светофоры на нескольких перекрестках.

Так, с 9:00 до 10:00, а также с 15:00 до 16:00 объект будет в нерабочем состоянии на перекрестке улиц Индустриальная — Циолковского, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

С 9:00 до 17:00 светофор будет выключен на перекрестке проспекта Мира — улицы Циолковского. С 9:30 до 16:00 дорожный объект выключат на перекрестке улиц Кулибина — Красногвардейская и на улице Красногвардейская около института.

Отключение пройдет из-за временного прекращения подачи электроснабжения 5 сентября 2024 года.

Напомним, 3 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в течение нескольких часов был отключен светофор в районе Выи. Это было связано с временным отключением электричества.

В Нижнем Тагиле на нескольких улицах отключили светофоры
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Светофор#Электроснабжение#Перекресток#Объект#Отключение#Екатеринбург#ЦОДД
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