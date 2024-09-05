Светофоры на перекрестках в Нижнем Тагиле временно отключены

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Так, с 9:00 до 10:00, а также с 15:00 до 16:00 объект будет в нерабочем состоянии на перекрестке улиц Индустриальная — Циолковского, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
С 9:00 до 17:00 светофор будет выключен на перекрестке проспекта Мира — улицы Циолковского. С 9:30 до 16:00 дорожный объект выключат на перекрестке улиц Кулибина — Красногвардейская и на улице Красногвардейская около института.
Отключение пройдет из-за временного прекращения подачи электроснабжения 5 сентября 2024 года.
Напомним, 3 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в течение нескольких часов был отключен светофор в районе Выи. Это было связано с временным отключением электричества.