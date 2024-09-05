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Турфирма заплатит застрявшей в Турции семье из Свердловской области 200 тысяч

Турфирма заплатит застрявшим в Турции жителям Каменска-Уральского 202 тысячи рублей

5 сентября 2024, 07:51
Фото: 1MI

Турфирма заплатит застрявшей в Турции семье из Свердловской области 200 тысяч

Туристы из Каменска-Уральского 3 для провели в турецком аэропорту. Семье на время задержки рейса не предоставили номер в гостинице, еду и воду.

Свердловчане купили путевку в Турцию по системе «Все включено». Перелет по условиям тоже входил в стоимость.

Когда семье пришло время возвращаться домой, их рейс задержали на 3 суток. Туристы были вынуждены провести это время в аэропорту. Им не предоставили номер, и даже не дали еды и воды. Турфирма ничего не сделала для решения этой ситуации.

Семья после возвращения на родину подала на туристическую фирму в суд. Свердловчане хотели получить 2,2 миллиона рублей моральной компенсации. Суд Каменска-Уральского им отказал. Тогда они обратились в Свердловский облсуд и добились компенсации в 202 тысячи рублей, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, екатеринбургская турфирма заплатит 50 тысяч рублей за нечищеное крыльцо.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Каменск-Уральский#Суд#Туризм#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент#Моральная компенсация
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