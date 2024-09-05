Турфирма заплатит застрявшим в Турции жителям Каменска-Уральского 202 тысячи рублей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Свердловчане купили путевку в Турцию по системе «Все включено». Перелет по условиям тоже входил в стоимость.
Когда семье пришло время возвращаться домой, их рейс задержали на 3 суток. Туристы были вынуждены провести это время в аэропорту. Им не предоставили номер, и даже не дали еды и воды. Турфирма ничего не сделала для решения этой ситуации.
Семья после возвращения на родину подала на туристическую фирму в суд. Свердловчане хотели получить 2,2 миллиона рублей моральной компенсации. Суд Каменска-Уральского им отказал. Тогда они обратились в Свердловский облсуд и добились компенсации в 202 тысячи рублей, сообщает пресс-служба облсуда.
Напомним, екатеринбургская турфирма заплатит 50 тысяч рублей за нечищеное крыльцо.