В Березовском простятся с участником СВО Михаилом Брагиным

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Михаил родился и учился в Березовском. До участия в СВО занимался укладкой полов.
У мужчины остались супруга и двое маленьких детей. Молодая вдова отзывается о погибшем как об очень надежном человеке.
В зоне СВО мужчина находился с мая этого года. Работал наводчиком пулеметчиков.
В день прощания состоится траурный митинг, отпевание и поминки, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с инженером-механиком, который погиб на СВО.