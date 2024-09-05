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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Березовском простятся с участником СВО Михаилом Брагиным

В Березовском простятся с участником СВО Михаилом Брагиным

5 сентября 2024, 12:56
Фото: 1MI
В Березовском 6 сентября простятся с погибшим участником спецоперации. Михаил Брагин погиб 7 июля.

Михаил родился и учился в Березовском. До участия в СВО занимался укладкой полов.

У мужчины остались супруга и двое маленьких детей. Молодая вдова отзывается о погибшем как об очень надежном человеке.

В зоне СВО мужчина находился с мая этого года. Работал наводчиком пулеметчиков.

В день прощания состоится траурный митинг, отпевание и поминки, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Ранее в Нижнем Тагиле простились с инженером-механиком, который погиб на СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Прощание#Екатеринбург#Умер#Боец
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