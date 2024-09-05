В Екатеринбурге врачи извлекли 10 кист с червями из печени женщины

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Хирурги Свердловской областной больницы №1 успешно провели операцию женщине, у которой поселились черви в печени. Эхинококки — чаще всего попадают в организм человека через немытые после контакта с животными, дикими растениями руками.
Все началось с простого УЗИ живота, свердловчанку беспокоили боли в правом боку. Изначально врачи даже не подозревали, что черви буквально изъели печень пациентки. Все анализы на паразитов были отрицательные, а на УЗИ казалось, что кисты совсем другой природы.
Медикам пришлось удалить почти половину печени, чтобы извлечь всех эхинококков. Сейчас пациентка идет на поправку.
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