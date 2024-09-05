В Екатеринбурге врачи извлекли 10 кист с червями из печени женщины

Все началось с простого УЗИ живота, свердловчанку беспокоили боли в правом боку. Изначально врачи даже не подозревали, что черви буквально изъели печень пациентки. Все анализы на паразитов были отрицательные, а на УЗИ казалось, что кисты совсем другой природы.