В Нижнем Тагиле обвиняемого в убийстве 11-летней девочки отправили в СИЗО на 2 месяца

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил Владимиру Александрову 1 месяц и 30 суток СИЗО на время следствия. В изоляторе он проведет до 2 октября.
Во время суда отец погибшей Насти, Александр Якин, рассказал, что все еще не видел тело дочери, его не впускают в морг.
Напомним, что трагичная история начала свое развитие 31 августа, когда отец Насти Якиной сообщил о ее пропаже. Следователи, помимо версии с обычным побегом из дома, рассматривали и более печальные варианты: самоубийство из-за погибшей матери, убийство собственным отцом и убийство другим человеком.
В этот же день мужчина, который чуть позже стал главным подозреваемым, экстренно уволился с работы и улетел в Москву.
Подвал дома долгое время не проверяли, так как он был затоплен. 3 сентября коммунальщикам удалось откачать воду из подвала, там-то и обнаружили тело девочки. Следователи, осмотрев труп, сразу поняли, что дело явно носит криминальный характер. Они начали проверять всех возможных подозреваемых и нашли: Владимир Александров, ранее судимый за изнасилование и грабеж.
Подозреваемый пытался сбежать из России, но о его побеге вовремя узнали и перехватили в аэропорту Москвы.
После этапирования Александрова в Нижний Тагил он дал признательные показания. Силовики принялись проводить следственный эксперимент, во время которого обвиняемый рассказал, как загубил девочку: он пригласил ее на чай, ребенок в силу доверчивости согласился. В своей квартире он изнасиловал ее, а затем привел в подвал, задушил и оставил там тело.
Убитый горем отец Александр Якин, присутствующий на эксперименте, в слезах попытался зарезать Александрова, полицейским удалось остановить его.
Отметим, что жители дома никогда не подозревали Александрова в подобных деяниях. Соседи рассказывали, что знали о его сроке за разбой. Они также отмечали, что подозреваемый всегда хорошо ко всем относился и даже построил песочницу за свой счет.
После всех этапов расследования Владимиру Александрову может грозить пожизненное заключение.