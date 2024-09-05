В Нижнем Тагиле обвиняемого в убийстве 11-летней девочки отправили в СИЗО на 2 месяца

После этапирования Александрова в Нижний Тагил он дал признательные показания. Силовики принялись проводить следственный эксперимент, во время которого обвиняемый рассказал, как загубил девочку: он пригласил ее на чай, ребенок в силу доверчивости согласился. В своей квартире он изнасиловал ее, а затем привел в подвал, задушил и оставил там тело.