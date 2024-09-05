В Нижнем Тагиле осужден военный за дезертирство

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Военному назначили три года тюрьмы условно и два года испытательного срока, сообщают в пресс-службе Нижнетагильского гарнизонного суда.
Известно, что статья, по которой наказан военный, достаточно строгая, однако мужчине, по сравнению с другими подобными делами, вынесли весьма мягкий приговор. Так, например, в апреле 2024 года двух дезертиров из Нижнего Тагила приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле судили военного, который использовал интернет для призыва людей к экстремистским действиям.