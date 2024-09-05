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В Нижнем Тагиле осужден военный за дезертирство

В Нижнем Тагиле осужден военный за дезертирство

5 сентября 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле военный суд осудил военного за побег из части на 3 года.

Военному назначили три года тюрьмы условно и два года испытательного срока, сообщают в пресс-службе Нижнетагильского гарнизонного суда.

Известно, что статья, по которой наказан военный, достаточно строгая, однако мужчине, по сравнению с другими подобными делами, вынесли весьма мягкий приговор. Так, например, в апреле 2024 года двух дезертиров из Нижнего Тагила приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Напомним, что в Нижнем Тагиле судили военного, который использовал интернет для призыва людей к экстремистским действиям.

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