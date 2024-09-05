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В Нижнем Тагиле создают 3D-панораму достопримечательностей города

В Нижнем Тагиле создают 3D-панораму достопримечательностей города

5 сентября 2024, 15:46
Фото: паблик «Гора Долгая. Спорт и отдых»

В Нижнем Тагиле создают 3D-панораму достопримечательностей города

Тагильский Центр развития туризма совместно с видеооператорами из Екатеринбурга работают над созданием проекта по созданию карты видов города в формате 3D.

Один из кадров помог сделать спортсмен Михаил Пуртов. Молодой человек прыгнул с трамплина К-120 и сделал съемку с помощью установленной под шлемом 3D-камеры, сообщает паблик «Гора Долгая. Спорт и отдых».

Прыжок был совершен с одного из трамплинов спортшколы «Аист». Установленный здесь комплекс считается одним из лучших в мире, к тому же с высоты открываются потрясающие виды.

Фото: паблик «Гора Долгая. Спорт и отдых»

Проект обещает быть очень масштабным, обещают организаторы, а работает над ним команда профессионалов.

В августе в Нижнем Тагиле открыли уникальный 50-метровый флагшток.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Туризм#Проект#Прыжок#Достопримечательности#Екатеринбург#Спортшкола
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