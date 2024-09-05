В Нижнем Тагиле создают 3D-панораму достопримечательностей города

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Один из кадров помог сделать спортсмен Михаил Пуртов. Молодой человек прыгнул с трамплина К-120 и сделал съемку с помощью установленной под шлемом 3D-камеры, сообщает паблик «Гора Долгая. Спорт и отдых».
Прыжок был совершен с одного из трамплинов спортшколы «Аист». Установленный здесь комплекс считается одним из лучших в мире, к тому же с высоты открываются потрясающие виды.
Проект обещает быть очень масштабным, обещают организаторы, а работает над ним команда профессионалов.
В августе в Нижнем Тагиле открыли уникальный 50-метровый флагшток.