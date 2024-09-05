В Нижнем Тагиле стало известно, как загубили 11-летнюю девочку

Выяснилось, что преступник сначала изнасиловал девочку, а потом отвел в подвал, где задушил. Напомним, что тело девочки нашли именно там. Поиски затянулись на такой большой срок из-за затопления подвала, у силовиков не было возможности проверить его до тех пор, пока воду не откачали.