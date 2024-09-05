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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Нижнем Тагиле стала известна причина смерти 11-летней девочки

В Нижнем Тагиле стало известно, как загубили 11-летнюю девочку

5 сентября 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле стала известна причина смерти 11-летней девочки

В Нижнем Тагиле стало известно, как загубили 11-летнюю Анастасию Якину. Подозреваемый сам об этом рассказал.

Как удалось выяснить «КП-Екатеринбург», Владимир Александров готовил свое преступление заранее. Мотивы и причины Александров объяснить не смог.

Выяснилось, что преступник сначала изнасиловал девочку, а потом отвел в подвал, где задушил. Напомним, что тело девочки нашли именно там. Поиски затянулись на такой большой срок из-за затопления подвала, у силовиков не было возможности проверить его до тех пор, пока воду не откачали.

Напомним, что за совершенные преступления, а именно: изнасилование и убийство ребенка, Владимиру Александрову может грозить пожизненный срок.

Следствие ищет других возможных жертв обвиняемого в убийстве девочки в Нижнем Тагиле
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