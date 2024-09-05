В Нижнем Тагиле завершают благоустройство площади перед Машиностроительным техникумом

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Строители вносят последние штрихи по облагораживанию: облицовывают лестницы, кладут плитку, устанавливают новые фонари. Последним этапом будет обустройство газона, мест для отдыха и новой остановки.
По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, работы должны закончить 15 октября, однако есть шанс, что подрядчик справится куда быстрее.
Напомним, что ремонт площади начали в июне 2024 года. За его реставрацию проголосовали более 40 тысяч жителей города.
Напомним, что в 18 школах Свердловской области провели реконструкцию спортзалов перед началом учебного года.