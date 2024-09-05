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Updated Сегодня, 13:24

В Нижнем Тагиле завершают благоустройство площади перед Машиностроительным техникумом

В Нижнем Тагиле завершают благоустройство площади перед Машиностроительным техникумом

5 сентября 2024, 13:22
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле рабочие почти закончили благоустройство площади перед Машиностроительным техникумом.

Строители вносят последние штрихи по облагораживанию: облицовывают лестницы, кладут плитку, устанавливают новые фонари. Последним этапом будет обустройство газона, мест для отдыха и новой остановки.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, работы должны закончить 15 октября, однако есть шанс, что подрядчик справится куда быстрее.

Напомним, что ремонт площади начали в июне 2024 года. За его реставрацию проголосовали более 40 тысяч жителей города.

Напомним, что в 18 школах Свердловской области провели реконструкцию спортзалов перед началом учебного года.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Благоустройство#Реставрация#Ремонт#Благоустройство города#Техникум#Площадь#Машиностроительный техникум#Екатеринбург#Комфортная среда
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