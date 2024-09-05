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В России с 9 сентября госпошлина за развод значительно увеличится

5 сентября 2024, 06:00
8 сентября вступает в силу новый закон, согласно которому вырастут размеры судебных госпошлин.

В частности, при расторжении брака нужно будет заплатить 5 тысяч рублей (вместо 600).

Апелляционные и кассационные жалобы для физлиц вырастут со 150 рублей до трех и пяти тысяч соответственно, пишет sovainfo.

Также увеличится стоимость подачи искового заявления имущественного характера. Теперь она будет зависеть от цены иска: до 100 тысяч рублей — 4 тысячи, более 300 тысяч — госпошлина 10 тысяч рублей и 2,5% от суммы, от 500 тысяч — 15 тысяч и 2% от суммы, от 1 млн — 25 тысяч и 1% от суммы и т. д. Ранее сбор взимался в размере 5,2 тысячи рублей и 1% от суммы свыше 200 тысяч.

Однако госпошлина за подачу заявления на взыскание алиментов останется прежней. Она составит 150 рублей.

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