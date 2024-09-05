В России с 9 сентября госпошлина за развод значительно увеличится

Также увеличится стоимость подачи искового заявления имущественного характера. Теперь она будет зависеть от цены иска: до 100 тысяч рублей — 4 тысячи, более 300 тысяч — госпошлина 10 тысяч рублей и 2,5% от суммы, от 500 тысяч — 15 тысяч и 2% от суммы, от 1 млн — 25 тысяч и 1% от суммы и т. д. Ранее сбор взимался в размере 5,2 тысячи рублей и 1% от суммы свыше 200 тысяч.