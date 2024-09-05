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Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Эксперт поделился советами, как правильно собрать и сохранить урожай тыквы

В сентябре убираем с грядок пузатые тыквы: лайфхаки по сбору и хранению урожая

5 сентября 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт поделился советами, как правильно собрать и сохранить урожай тыквы

Созревание тыквы зависит от сорта, условий выращивания и климата, но в целом тыквы обычно дозревают в конце лета или начале осени. Рассказываем, как определить степень ее готовности, как собрать и как сохранить урожай зимой.

Большая желтая тыква отлично смотрится на грядке в теплый сентябрьский денек. Дачники с гордостью поглядывают на пузатых гигантов, однако медлить с уборкой урожая нельзя. Ведь сегодня-завтра могут начаться дожди, которые способны на корню погубить плоды ваших трудов. Прежде чем приступить к уборке урожая, необходимо определить, созрела ли тыква. Агроном Алексей Володихин, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», предлагает три способа, как определить зрелость этой бахчевой культуры:

  • твердая корка, которая издает глухой звук при легком постукивании;
  • четкий рисунок на поверхности плода. Кроме того, в зависимости от сорта, тыква должна приобрести яркий цвет, характерный для данного вида — оранжевый, зеленый или желто-коричневый;
  • сухая плодоножка. Перед уборкой проверьте плодоножку — она должна быть твердая, а ее стебель — высохнуть. Если стебель ломается, это также признак зрелости.
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Но бывают исключения — поздние сорта и все прочие, если лето выдалось холодным (в таких условиях даже ранние тыквы не успеют дозреть) можно собирать в недозрелом виде. Это не страшно, они дозреют в процессе хранения, но лежать будут чуть меньше, — советует Алексей Володихин.

Ранние и среднеспелые сорта тыквы могут созревать всего за 75–90 дней. Они обычно убираются в конце августа — начале сентября (в средней полосе России тыквы традиционно убирают до 15 сентября). Поздние сорта требуют больше времени для полного созревания — обычно от 100 до 120 дней. Их убирают в середине или конце октября. Однако, по словам эксперта, в этот период очень важно следить за прогнозом погоды: если тыква будет тронута заморозком, то шансы на ее длительное хранение уменьшаются.

Уборка — это всего лишь полдела. Теперь нужно подготовить наши тыквы к зиме. Что же нужно предпринять?

Фото: 1MI
  • Проверка: после уборки проверьте каждый плод на наличие повреждений, трещин или гнили. Если вы обнаружите порчу, такие тыквы лучше использовать для переработки или быстрого приготовления, чтобы избежать заражения здоровых плодов.
  • Очистка и сушка: удалите остатки почвы с поверхности и дайте тыквам обсохнуть на солнце в течение нескольких часов.
  • Выбор помещения: храните тыквы в темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте при температуре 10–15 градусов.
  • Расположение: укладывайте тыквы в один слой, чтобы плоды не повреждали друг друга. Можно использовать деревянные ящики или стеллажи.

Следуя советам эксперта, вы сможете всю зиму лакомиться вкусными и полезными блюдами из тыквы.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Хранение#Сбор#Дача#Тыква#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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