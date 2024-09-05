В сентябре убираем с грядок пузатые тыквы: лайфхаки по сбору и хранению урожая

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Published Сегодня, 08:57
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Большая желтая тыква отлично смотрится на грядке в теплый сентябрьский денек. Дачники с гордостью поглядывают на пузатых гигантов, однако медлить с уборкой урожая нельзя. Ведь сегодня-завтра могут начаться дожди, которые способны на корню погубить плоды ваших трудов. Прежде чем приступить к уборке урожая, необходимо определить, созрела ли тыква. Агроном Алексей Володихин, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», предлагает три способа, как определить зрелость этой бахчевой культуры:
Но бывают исключения — поздние сорта и все прочие, если лето выдалось холодным (в таких условиях даже ранние тыквы не успеют дозреть) можно собирать в недозрелом виде. Это не страшно, они дозреют в процессе хранения, но лежать будут чуть меньше, — советует Алексей Володихин.
Ранние и среднеспелые сорта тыквы могут созревать всего за 75–90 дней. Они обычно убираются в конце августа — начале сентября (в средней полосе России тыквы традиционно убирают до 15 сентября). Поздние сорта требуют больше времени для полного созревания — обычно от 100 до 120 дней. Их убирают в середине или конце октября. Однако, по словам эксперта, в этот период очень важно следить за прогнозом погоды: если тыква будет тронута заморозком, то шансы на ее длительное хранение уменьшаются.
Уборка — это всего лишь полдела. Теперь нужно подготовить наши тыквы к зиме. Что же нужно предпринять?
Следуя советам эксперта, вы сможете всю зиму лакомиться вкусными и полезными блюдами из тыквы.
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