В сентябре убираем с грядок пузатые тыквы: лайфхаки по сбору и хранению урожая

Ранние и среднеспелые сорта тыквы могут созревать всего за 75–90 дней. Они обычно убираются в конце августа — начале сентября (в средней полосе России тыквы традиционно убирают до 15 сентября). Поздние сорта требуют больше времени для полного созревания — обычно от 100 до 120 дней. Их убирают в середине или конце октября. Однако, по словам эксперта, в этот период очень важно следить за прогнозом погоды: если тыква будет тронута заморозком, то шансы на ее длительное хранение уменьшаются.