Сотрудники ФСИН посчитали, что строить новую, взамен сгоревшей, колонию в Сосьве совсем не нужно. Тюремщики считают, что подобной колонии в Нижнем Тагиле будет достаточно. В ведомстве решили, что деньги лучше будет потратить на социальные выплаты, СВО, на ДНР и ЛНР.