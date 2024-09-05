tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Свердловской области ФСИН передумала восстанавливать сгоревшую колонию

В Свердловской области ФСИН передумала восстанавливать сгоревшую колонию

5 сентября 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ФСИН решил не строить новую колонию в Сосьве вопреки приказу президента России Владимира Путина.

Сотрудники ФСИН посчитали, что строить новую, взамен сгоревшей, колонию в Сосьве совсем не нужно. Тюремщики считают, что подобной колонии в Нижнем Тагиле будет достаточно. В ведомстве решили, что деньги лучше будет потратить на социальные выплаты, СВО, на ДНР и ЛНР.

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев просил у президента Владимира Путина денег на восстановление колонии, так как в Сосьве это практически единственное место работы местных жителей, пишет ЕАН.

Напомним, что жителей сгоревшего дома в Алапаевске будут расселять. На это выделили 100 млн рублей.

ФСИН и МЧС устроили пожар в старой колонии в Ивделе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге поймали 37 человек, сбежавших от наказанияВ Волгограде мигранты-наркоторговцы устроили мятеж и взяли заложниковВ Екатеринбурге откроют памятник знаменитому юристу
#Вадим Бредников#Общество#Пожар#Свердловская область#Президент#Губернатор#Колония#Тюрьма#Приказ#Сосьва#Указ#Президент РФ#ФСИН#Екатеринбург
Подпишитесь
«Город снова накрывает боль»: психолог из Тагила дал советы по детской безопасности
Вчера, 10:48
Подожгли дети? Заброшенный склад загорелся на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:29
Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на проблемы с питанием
Сегодня, 03:29
Житель Нижнего Тагила на Вагонке бросался на детей с ножом
Сегодня, 04:50
Светофоры на перекрестках в Нижнем Тагиле временно отключены
Сегодня, 05:07
Двустороннее движение на Газетной в Нижнем Тагиле в скором времени уберут
Сегодня, 05:47