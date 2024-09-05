В Свердловской области ФСИН передумала восстанавливать сгоревшую колонию

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Сотрудники ФСИН посчитали, что строить новую, взамен сгоревшей, колонию в Сосьве совсем не нужно. Тюремщики считают, что подобной колонии в Нижнем Тагиле будет достаточно. В ведомстве решили, что деньги лучше будет потратить на социальные выплаты, СВО, на ДНР и ЛНР.
Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев просил у президента Владимира Путина денег на восстановление колонии, так как в Сосьве это практически единственное место работы местных жителей, пишет ЕАН.
Напомним, что жителей сгоревшего дома в Алапаевске будут расселять. На это выделили 100 млн рублей.